Управление ветеринарии приглашает ленинградцев поучаствовать в фотоконкурсе

В этом году — это конкурс фоторабот. Главная цель — привлечение внимания к судьбе
бездомных животных.
Лучшие фотоснимки войдут
в печатный сборник, станут листовками, буклетами и плакатами. Победитель
получит фотоаппарат моментальной печати Инстакс мини.
Конкурсные работы
принимаются с 1 по 28 февраля, итоги будут подведены в марте. Оценивать
фотоработы будут организаторы проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили»,
сотрудники управления ветеринарии Ленинградской области и партнёр конкурса –
компания «Партнёр».
Для участия в конкурсе необходимо выложить снимки в соцсетях с хештег
#фотоконкурсгосветслужба47, заполнить электронную форму заявки. Подробности
участия – на сайте управления.