Управление ветеринарии приглашает ленинградцев поучаствовать в фотоконкурсе

Управление ветеринарии приглашает ленинградцев поучаствовать в фотоконкурсе

Управление ветеринарии Ленинградской области объявляет старт второго творческого конкурса в защиту животных «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Рубрики : Общество     01 Feb 2022

В этом году  — это конкурс фоторабот.  Главная цель — привлечение внимания к судьбе бездомных животных.

Лучшие фотоснимки войдут в печатный сборник, станут листовками, буклетами и плакатами. Победитель получит фотоаппарат моментальной печати Инстакс мини.

Конкурсные работы принимаются с 1 по 28 февраля, итоги будут подведены в марте. Оценивать фотоработы будут организаторы проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили», сотрудники управления ветеринарии Ленинградской области и партнёр конкурса – компания «Партнёр».

Для участия в конкурсе необходимо  выложить снимки в соцсетях с хештег #фотоконкурсгосветслужба47, заполнить электронную форму заявки. Подробности участия – на сайте управления.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2022 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+