Управление ветеринарии приглашает ленинградцев поучаствовать в фотоконкурсе

В этом году — это конкурс фоторабот. Главная цель — привлечение внимания к судьбе бездомных животных.

Лучшие фотоснимки войдут в печатный сборник, станут листовками, буклетами и плакатами. Победитель получит фотоаппарат моментальной печати Инстакс мини.

Конкурсные работы принимаются с 1 по 28 февраля, итоги будут подведены в марте. Оценивать фотоработы будут организаторы проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили», сотрудники управления ветеринарии Ленинградской области и партнёр конкурса – компания «Партнёр».

Для участия в конкурсе необходимо выложить снимки в соцсетях с хештег #фотоконкурсгосветслужба47, заполнить электронную форму заявки. Подробности участия – на сайте управления.