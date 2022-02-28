Земельный капитал ― в интересах детей

Как отметила Людмила Нещадим, 1437 земельных участков с 2011 года получили многодетные семьи в Гатчинском районе. Больше всего - на территориях Сиверского, Вырицкого, Елизаветинского и Пудостьского поселений. А всего за этот период от них поступило 2366 заявлений. Наибольшее количество - от семей из Гатчины и Коммунара.

- На уровне Гатчинского муниципального района создана постоянно действующая рабочая группа по выявлению свободных территорий, пригодных для формирования земельных участков в рамках закона 75-оз. По результатам ее работы ежегодно удается сформировать не менее 150 земельных участков для предоставления многодетным семьям, однако на территориях некоторых муниципальных образований не удается найти свободных территорий по несколько лет. К таким относится город Гатчина. Всего на территории города предоставлено 64 земельных участка, все - до 2018 года. Перспективы выявления земельных участков на территории города – только на месте снесенных аварийных домов и в результате выявления точечных пятен при проведении работ по утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, - отметила Людмила Николаевна.

Проблему обеспечения земельными участками многодетных семей из Гатчины можно решить, только предоставляя им участки на территории других муниципальных образований. И 456 семей воспользовались таким правом.

На сегодня остаются необеспеченными 783 заявителя. Если в среднем за год предоставляется 140 земельных участков, то поступает новых заявлений почти в два раза больше – 268.

В настоящее время идет работа по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков по следующим территориям:

- Большеколпанское поселение - д. Тихковицы и д. Вопша;

- Веревское поселение;

- Войсковицкое поселение - д. Карстолово;

- Новосветское поселение – д. Сабры;

- Пудостьское поселение - д. Покизен-Пурская;

- Пудомягское поселение - д. Руссолово, д. Антелево;

- Рождественское поселение – д. Ляды;

- Вырицкое поселение - д. Каушта;

- Дружногорское поселение - п. Дружная Горка, ул. Княжеская;

- Сиверское поселение - д. Большево и д. Куровицы;

- Таицкое поселение - д. Тихвинка.

Также в рамках 75-оз многодетным семьям было выдано 93 сертификата «Земельный капитал в Ленинградской области». Номинальный размер сертификата утвержден в сумме 350 тысяч рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил проверить соблюдение прав детей при продаже выделенных в рамках программы «Земельный капитал» участков.

- Мы пошли навстречу и разрешили многодетным родителям приватизировать выделяемые по программе земельные участки, реализовывать их с целью улучшения условий проживания. Но очень важно, чтобы при этом учитывались интересы детей. К сожалению, у меня есть информация, что в ряде случаев при продаже земельных участков родители приобретали объекты недвижимости, в том числе квартиры, но оформляли их без учета интереса детей. Надо очень внимательно на такие ситуации смотреть», ― заявил Александр Дрозденко на заседании правительства региона при рассмотрении вопроса обеспечения земельными участками и сертификатом «Земельный капитал в Ленинградской области».

Заместитель председателя правительства по социальным вопросам Николай Емельянов пояснил, что совместная с комитетом по управлению госимуществом и Росреестром работа уже началась. Ведомства рассмотрели четыре района ― Всеволожский, Бокситогорский, Гатчинский и Волосовский.

- С 2019 по 2021 годы в собственность по этим районам предоставлено 893 участка, из них 191 передан третьим лицам, в том числе, 29 участков были разделены на несколько и проданы. До конца марта мы проведем работу вместе с муниципальными районами, а также органами опеки и попечительства по выявлению случаев продажи без учета интересов детей, ― добавил Николай Емельянов.

Губернатор также обратил внимание на необходимость синхронизации данной меры поддержки многодетных семей с уровнем соседнего субъекта ― Санкт-Петербурга. «Необходимо синхронизировать меру поддержки до уровня 395-397 тысяч рублей после соответствующего заключения о наших возможностях комитета финансов», ― дал поручение глава региона.

Андрей Соколов