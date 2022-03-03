Драгоценными мгновениями своей жизни поделились девять художников - Татьяна Литвякова, Любовь Курта, Екатерина Павлова, Юлия Павлова, Наталья Глок, Марина Волкова, Дарина Титоренко, Ольга Пинекенштейн. В центре экспозиции — воздушные, тонкие акварели талантливой гатчинской художницы Елены Зыковой.

Эта команда художников выставляется в Гатчине не впервые — в 2018 году в «Купринке» прошла ее выставка «Четыре стороны лета».

Главный организатор и куратор выставки, петербургская художница Татьяна Литвякова рассказала, как готовилась выставка, и представила ее участников. По словам Татьяны Анатольевны, идея новой выставки родилась давно, во время совместных пленэров. Выбор места неслучаен — Гатчина приглянулась петербуржцам уже во время первой выставки.

- Тогда у нас была возможность познакомиться с вашим городом поближе, - говорит Татьяна Литвякова. - Это стало для нас огромным удивлением — так много оказалось в вашем районе красивых мест!

Художники, которые представлены на новой выставке в «Купринке», очень известны в Петербурге и Гатчине. В основном здесь собраны этюды и пленэрные работы, которые позволяют быстро поймать и запечатлеть на бумаге неуловимое, ускользающее ощущение — те самые «драгоценные мгновения» жизни.

Участников выставки объединяет любовь к работе с натуры: на пленэре, на воздухе, на свету, будь то залитые ослепительным солнцем южные берега Татьяны Литвяковой, Екатерины Павловой, Юлии Павловой и Ольги Пинекейштейн или холодная балтийская бирюза Марины Волковой, «серебряная» Карелия Наталии Глок или изысканные восточные мотивы Дарины Титоренко, сочные натюрморты Любови Курты или исполненные пронзительной нежности цветы Елены Зыковой.

В итоге получилась очень светлая, легкая, цельная экспозиция, в которой все работы дополняют друг друга. Ни одна из них не выбивается из общей концепции света, тепла и внутренней радости, при этом внося в общую картину индивидуальность ее автора. И это — добрый знак слаженной команды, которую крепко связывают дружба, совместное творчество и взаимная поддержка.

- Многие из нас — члены Санкт-Петербургского общества акварелистов, - говорит Татьяна Литвякова. - Некоторые работают преподавателями в художественных школах, как, например, гатчинская художница Любовь Курта, которая преподает в Вырицкой школе искусств. Каждый по-своему силен и интересен. Все работают по-разному Один пишет нежно и легко, другой — темпераментно, широко и свободно, третий виртуозен и точен в каких-то деталях. Предметы мы видим одни и те же, но мысли, чувства и технические возможности у всех разные. Мы обмениваемся собственными энергиями и радостью, делимся этим с вами и от вас уже чувствуем обратный поток этой радости. А он, в свою очередь, вдохновляет нас на дальнейшее творчество и новые выставки. Все эти ниточки переплелись неслучайно, и как подтверждение этому — эта выставка в Гатчине.

Все работы на выставке выполнены в технике акварели, и это тоже неслучайно, ведь мы стоим на пороге настоящей весны, которая несет с собой много света, чистоты и влаги.

- Акварель по сути своей прозрачная, чистая краска, - отмечает Татьяна Литвякова. - В ней заключена какая-то прелесть, дышащая, легкая, живая. Никакая краска не даст такой легкости и нежности, как акварель.

- Акварель — техника сложная, но очень интересная, - говорит художник-график Юлия Павлова. - В отличие от других техник, в акварели сама бумага вступает во взаимодействие с красками, становясь не только основой, но и одним из средств изображения.

- Мы очень рады, что у нас появилась такая выставка, - говорит сотрудник библиотеки им. А.И. Куприна Ирина Иванова. - Акварель — достаточно редкий сейчас вид техники. К тому же, начинается самый первый весенний и очень женский месяц. Все уже идет к весне, к радости. Все авторы выставки — женщины, а женщина сама по себе несет в себе идею зарождения жизни. И тематика выставки, и сама акварель — это именно то, что нужно сейчас, в это время, когда нужно наслаждаться природой, черпать из нее самое лучшее и передавать друг другу. И я уверена, что эта выставка будет этому очень способствовать.

Выставка акварелей «Драгоценные мгновения» в городской библиотеке им. А.И. Куприна продлится до 29 марта.

Юлия Лысанюк