Кто проведёт техобслуживание – право выбора собственника

От жильцов дома №11 ул. Зверевой она просили разъяснить, по каким причинам произошло подорожание? В чем конкретно заключается «выполнение услуг, за которые повышают оплату»? Должен ли сотрудник газовой службы смазывать ручки газовой плиты и вентиль, перекрывающий подачу газа, обеспечивая их рабочее состояние и безопасную эксплуатацию?

- При СССР услуги оказывались каждый год, причем, бесплатно. Раньше придут, разберут все, смажут. Снимут ручки на газовой плите. Мы их помоем. Они сами их установят. А сейчас: дама, сидя на стуле, выпишет счет, слесарь зажжет конфорки и выключит. А на выходе из квартиры через плечо посоветует помыть ручки. Когда я ему сказала, что вентилем не перекрыть газ, он посоветовал воспользоваться щипцами. Это теперь такое обслуживание: деньги плати, а услуг нет. У нас в 2020 году бабуля помыла ручки. Хорошо, что в этот день пришла соцработник и открыла квартиру своим ключом. Вызвала скорую и аварийку, потому что бабуля от газа была уже никакая, - рассказывает в письме В.Н. Иванова.

Мы отправили вопросы, содержащиеся в письме нашей читательницы, в пресс-службу областного правительства. Через неделю пришел ответ из комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области.

По вопросу о подорожании услуг нам пояснили, что проведение проверок в части установления расценок не входит в компетенцию комитета. Цены на услуги по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования устанавливает организация, оказывающая данные услуги, исходя из понесенных затрат, установленных критериев безубыточности и требований налогового законодательства.

Стоимость технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» определяется в соответствии с Методическими рекомендациями о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам России от 27.12.2013 N 269-э/8.

Стоимость техобслуживания газоиспользующего оборудования утверждается Приказом генерального директора АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Порядок осуществления расчетов по договору технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования устанавливается в соответствующем договоре и должен соответствовать нормам, предусмотренных Правилами пользования газом, утвержденными постановлением правительства РФ №410 от 14 мая 2013 года.

Стоимость техобслуживания определяется на основании «Прейскуранта цен на услуги газового хозяйства» и зависит от состава газоиспользующего оборудования (количества конфорок на газовой плите, есть ли газовая колонка, газовая духовка и пр.). Ознакомиться с прейскурантом цен на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем на 2022 год можно на сайте АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (gazprom-lenobl.ru), открыв вкладки «Информация - Прейскуранты».

Обращаем внимание, что заключить договор на техобслуживание газового оборудования – обязанность каждого. А кто окажет эту услугу – право выбора собственника.

Договор может быть заключен с любой специализированной организацией. Полный список можно найти на официальном сайте Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области (ghi.lenobl.ru) в разделе «Реестр уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию ВДГО».

Подготовила Татьяна Можаева