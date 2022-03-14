Яйца и курица - будут!

В Ленинградской области действуют 5 промышленных птицефабрик. Две из них, «Синявинская» и «Оредеж» занимаются производством яиц, две ― «Северная» и «Русско-Высоцкая» ― производством мяса птицы, одна ― «Роскар» ― производством яиц и мяса птицы. При этом у трех птицефабрик - «Синявинская», «Северная» и «Роскар» есть собственные репродукторы, где выращивается птица для восполнения поголовья.

За первые два месяца 2022 года объем производства мяса птицы в области составил 52,34 тысячи тонн, рост —108,2%, объем производства яиц — 552,4 млн штук, рост производства — 103,1%.

Ленинградская область занимает первое место в России по производству яиц и пятое ― по объемам производства мяса птицы в сельхозорганизациях. По итогам 2021 года в Ленинградской области произведено 3,48 млрд штук яиц и 291 тыс. тонн мяса птицы.