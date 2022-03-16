В ритме танца

В постоянном танцевальном движении участники ансамбля уже девятый год. Возрастной диапазон танцоров – от 30+ до 80+. Их педагог Яна Бесецкая в этом году отметила 15-летие своей преподавательской деятельности.

На концерте, посвященном сразу нескольким праздникам, коллектив исполнил десять танцев, в том числе «Обворожительный фокстрот», «Ливанскую дабку», твист и другие. Также выступали артисты из Пудости – певец Сергей Борисов, ансамбль русской песни «Хорошее настроение», рейзинский хореографический ансамбль «Первоцвет» и ансамбль русской песни «Россияночка». Были приглашены и почетные гости – депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и Александр Русских.

Коллективу «В движении», который, кстати, пополнился тремя представителями сильного пола, и его руководителю Яне Бесецкой преподнесли стихотворный подарок автора Е. Кочетовой с такими словами: «Танцевальной студии шлю большой привет, вы всегда «В движении», в этом спору нет».

Завершился праздник шикарным тортом и яркими хлопушками.

Андрей Соколов