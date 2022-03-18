«Ярс» и панкратион – это сила!

Сегодня, 18 марта, отмечается восемь лет со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с электронной коллекцией «Республика Крым: страницы истории», в которую вошли исследования, очерки, архивные документы, фотографии и другие материалы, знакомящие с административным, социально-экономическим, общественно-политическим и культурным развитием региона в период с древнейших времен до наших дней.