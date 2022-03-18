«Ярс» и панкратион – это сила!
Воспитанники клуба единоборств «Ярс» достойно представили свой клуб на турнире по панкратиону. Все ребята, без исключения, показали достойные поединки.
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Отдельно тренеры отмечают Мишу Тригуба, который выступал в двух весовых категориях и показал отличный результат – завоевал две золотые медали.
Победу также праздновали Алексеев Арсений, Иванов Вадим, Коршунов Егор, Окунев Александр, Понкратов Никита, Слуцкий Евгений, Макленков Николай.
Второе место завоевали Хокконен Юрий, Иванов Артём, Сумской Алексей, Кураков Семён, Завражин Дмитрий, Гумовский Алексей и Апполонов Иван.
Третье место - Гасенин Роман, Кособуко Даниил, Кочнов Егор, Мурачуев Мирза, Никитченко Илья, Осипян Тигран и Пентер Егор.
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