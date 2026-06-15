Современные автомобили — для патрулирования территорий морских портов

«Ленинградская область усиливает безопасность стратегических объектов в условиях сохраняющейся угрозы атак беспилотников. Порты региона — это критическая инфраструктура, и мы обязаны обеспечить здесь максимальный контроль. Передали Управлению на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу 4 новых современных автомобиля Sollers ST6. Техника пойдёт на патрулирование территорий морских портов — это позволит повысить оперативность реагирования и надёжнее защитить важнейшие для экономики объекты. Передача прошла при участии Комитета правопорядка и безопасности и Аварийно-спасательной службы Ленинградской области. С начала года правительством Ленинградской области закуплено и передано 18 автомашин для обеспечения безопасности стратегических объектов региона от атак беспилотников. Работу по материально-техническому оснащению подразделений, защищающих ленинградское небо, продолжаем», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.