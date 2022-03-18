Ленинградские сыры: и импортозамещение, и экспорт

Мощность нового производства «Молочной культуры» ― 15 тонн продукции в сутки или 4,8 тыс. тонн в год. Объем инвестиций ― 1 млрд рублей, на предприятии создано более 20 новых рабочих мест.

В церемонии открытия нового производства принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Новое производство — это не только импортозамещение на рынке сыров, это ещё и стимул для развития других предприятий: возможность для увеличения производства молока, занятость для отечественных производителей упаковки. При уходе иностранных переработчиков мы заместим и молочный рынок, и обеспечим работой смежные предприятия. Область станет крупнейшим отечественным производителем творожных сыров. Нашего объема хватит не только для поставок в Россию, но и на экспорт. Сроки хранения при высоком качестве позволяют нашей продукции найти признание на азиатском рынке», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Он также отметил, что сейчас в регионе рассматривается возможность по той же схеме, что и строился завод «Молочной культуры» — с участием государства, реализовать ещё три проекта в производстве сыров. Сегодня область компенсирует до 150 млн рублей расходов на строительство сыродельных заводов.

Увеличение переработки молока и рост производства сыров — это одна из тенденций последних лет в молочной отрасли региона.

По итогам 2021 года объёмы производства сыра и сырной продукции в Ленинградской области выросли на треть до 1,2 тыс. тонн (133,4% к 2020 году), производство творога и творожных продуктов составило — 2,6 тыс. тонн (108,3%), общий объем переработки молока в регионе вырос на 2,1% и составил 238,8 тыс. тонн.

Молоко-перерабатывающий завод ООО «Молочная культура» мощностью по переработке 50 тонн в сутки построен в 2013 году на территории бывшей усадьбы генерала Н.И. Корфа. Ассортиментная линейка — более 70 позиций. Поставка молока на переработку осуществляется с молочной фермы ЗАО «Сельцо», расположенной в нескольких километрах от завода.





Фото со страницы ВК Александра Дрозденко