Я – коммунальщик, и тем горжусь!

Передовиков производства чествовали 30-го марта в Гатчинском доме культуры. Открыла праздник песня «Мой адрес – Советский Союз» в исполнении ведущего Юрия Балтачева под аккомпанемент директора Дома культуры Сергея Фикса. Таким образом, ностальгический тон мероприятию был задан. Всем собравшимся понравилось подзабытое обращение «товарищи» и тематика советских времен.

Глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, подхватив настрой, предложил интенсифицировать деятельность ЖКХ и завершить трехлетние планы за год.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, поздравляя коммунальщиков с профессиональным праздником, отметила, что система ЖКХ Гатчины и района – одна из наиболее успешно функционирующих в регионе. Равно, как и наиболее крупная:

- ЖКХ – одна из самых важных и востребованных служб. От вашей работы зависит не только благополучие и комфорт наших жителей, но и настроение в каждой семье. Хорошо излучать оптимизм, когда в квартире есть свет, вода и тепло.

Людмила Николаевна пожелала сотрудникам ЖКХ веры в свой коллектив, в свой район и в нашу великую страну.

Руководители Гатчины и района много раз поднимались на сцену, чтобы вручать работникам жилищно-коммунальной сферы благодарственные письма от губернатора, почетные грамоты и благодарности от администрации и Совета депутатов гатчинского района, награды Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

Награжденным едва хватало места на сцене для общей фотографии. Грамоты и благодарности получали водители транспортного цеха, слесари, сантехники, операторы, машинисты, мастера, бухгалтеры, электромонтеры, механики, инженеры, диспетчеры. Награждались сотрудники «Тепловых сетей» и «Городской электросети», работники ЖКХ «Сиверский», ЖКХ г. Гатчины, Жилищно-коммунальной службы Коммунара, «Коммунальных системы Гатчинского района», «Водоканала», ЛОЭСК, гатчинского филиала «Газпром газораспределение Ленинградская область», Гатчинского управления благоустройства и дорожного хозяйства, Единого информационно-расчетного центра и другие.

От имени председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина и всех областных парламентариев сотрудников ЖКХ поздравили депутаты областного ЗакСа Татьяна Бездетко и Сергей Коняев.

- Гатчинское ЖКХ – одно из лучших, если не сказать, лучшее в Ленинградской области, – подчеркнула Татьяна Викторовна. – И в этом – заслуга руководителей и сотрудников, потому что коллективы наших коммунальных предприятий – как одна семья.

Депутаты пожелали, чтобы у граждан не было задолженностей по коммунальным платежам, и у коммунальщиков всегда были деньги на новое оборудование. Сергей Коняев и Татьяна Бездетко вручили почетную грамоту коллективу Гатчинского УБДХ – за большую работу по благоустройству, содержанию дорожного хозяйства, дворовых и общественных территорий города. Также благодарность Законодательного собрания Ленинградской области получил бригадир, слесарь-ремонтник участка аварийно-восстановительных работ № 2 «Коммунальных систем Гатчинского района» Александр Беляев.

Своих коллег поздравляла председатель профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области Нина Леонтьева, передав коммунальщикам наилучшие пожелания и от избиркома Ленинградской области.

- ЖКХ с каждым годом испытывает все больше трудностей, задач все больше. Решить их можно только при поддержке органов исполнительной и законодательной власти. Муниципальные предприятия сегодня надо беречь – ЖКХ становится стратегическим объектом. Это не просто услуга – это безопасность жителей, – заметила Нина Алексеевна и вручила директору ЖКХ Гатчины Максиму Поздняку «Золотой знак» межрегионального комитета профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области – за победу в конкурсе 2021 года на лучший коллективный договор.

Руководителей, коллективы и ветеранов сферы жилищно-коммунального хозяйства поздравил директор ЖКХ «Сиверский» Алексей Рыжов:

- Сегодня, как никогда, будут востребованы наши знания, опыт, а молодежь, я уверен, подставит плечо и будет дальше с честью нести знамя ЖКХ. Не всегда лестные слова звучат в наш адрес, но мы несем свой крест достойно. Проблем достаточно, но они решаемы, если мы идем одной командой. Я коммунальщик – и горжусь этим.

Алексей Владимирович отметил Кобринское поселение, в котором остался «клубок проблем»: там надо срочно построить две котельные, поменять большое количество сетей.

- И я уверен, что эти задачи будут выполнены. Потому что там – достойный руководитель поселения, который сплачивает всех участников этого процесса, – подчеркнул Алексей Рыжов и вручил главе администрации Кобринского поселения Вячеславу Федорченко огромный кубок под названием «Взаимопонимание». Это уже четвертый кубок, изготовленный слесарем Елизаветинского поселения Сергеем Мехничевым.

В завершение выступления Алексей Владимирович отметил достижения еще одного человека:

- 18 марта ряды специалистов ЖКХ пополнились квалифицированным, грамотным и красивым специалистом, – сказал директор ЖКХ «Сиверский» и пригласил на сцену Людмилу Нещадим для вручения ей букета и форменной оранжевой жилетки с надписью на спине «ЖКХ».

18 марта Людмила Николаевна, поздравляя коллектив ЖКХ «Сиверский» с профессиональным праздником, лично презентовала им новый КамАЗ, которого в службе ЖКХ очень долго ждали. Жилетка работника жилищно-коммунального хозяйства пришлась впору.

– Ну, теперь я точно знаю, что безработной не останусь, – ответила Людмила Николаевна, принимая цветы и подарок.

Руководитель Гатчинского территориального Единого информационно-расчётного центра Ленобласти Нина Малышева, поздравляя коллег с праздником, поблагодарила руководителя ЖКХ «Сиверский» Алексея Рыжова за взаимовыгодное партнерство:

- Это одна из первых компаний, которая начала сотрудничать с Единым информационно-расчетным центром в 2016 году. ЖКХ «Сиверский» активно участвует во всех проектах ЕИРЦ и правительства Ленинградской области, – сказала Нина Олеговна и передала Алексею Рыжову кубок «Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области».

По традиции, генеральный директор Коммунальных систем Гатчинского района Антон Бойко вручил самым дисциплинированным поселениям особую награду – «Золотой вентиль»:

- Наша награда – за результативную работу администрации поселения и благонадежность жителей: каждый год мы выбираем поселения – лидеров по собираемости платежей за оказанные нами услуги.

В этом году «Золотой вентиль» получили глава администрации Сяськелевского поселения Елена Федорова и замглавы администрации Вырицкого поселения Ирина Герасимчук. Как заметил Антон Игоревич, следующим «Золотой вентиль» получит Кобринское поселение.

Весь вечер свои творческие поздравления сотрудникам коммунальных служб дарили танцевальные и вокальные коллективы Гатчины. Завершился концерт выступлением легендарного ВИА «Поющие гитары», который отметил юбилей своей творческой жизни – 55 лет.

Екатерина Дзюба