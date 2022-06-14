Фестиваль бега в Приоратском парке Гатчины

В забегах приняли участие более 450 спортсменов самых разных возрастов, начиная с трех лет. Самые опытные спортсмены, вышедшие на старт 12 июня, - Нина Майкова из Санкт-Петербурга, 1935 года рождения (!), а также Валентина Прокофьева и Леонид Петров, 1941 года рождения, которые представляли возрастную категорию 80+.

На старт выходили семьями: в соревнованиях была представлена семейная командная номинация в категориях: «Папа + Ребенок», «Мама + Ребенок», «Папа + Мама + Ребенок». По итогам забега в категории «Папа + Ребенок» самыми быстрыми были Илья и Александр Вежины, в категории «Мама + Ребенок» первое место у Кристины и Андрея Федотовых, в семейном трио лучший результат показала семья Мухуровых – Артур, Шамиль и Мехрибан, а в семейном квартете первыми были Челноковы – Максим, Екатерина, Андрей и Юлия.

Личные соревнования проходили на дистанциях 100, 200 и 400 метров, 1 и 5 км в дисциплине кросс (бег по пересеченной местности). Все спортсмены, финишировавшие на заявленных дистанциях, были награждены красивой сувенирной медалью и сертификатом участника.

На дистанции 5 км награждались шесть абсолютных победителей среди мужчин и женщин. Среди мужчин это Константин Вершинин, Даниил Елизаров, Алексей Житихин, Марат Кульматицкий Марат и Артур Андреев. Среди женщин самыми быстрыми в этот день были Валентина Жданова, Анна Напалкова Анна, Екатерина Кукко, Маргарита Клёсс, Анна Смирнова и Юлия Волкова.

В своих возрастных группах лучший результат показали:

- на дистанции 100 метров: Сергей Боровиков, Егор Демин, Виктория Бердникова и Вероника Малушина;

- на дистанции 200 метров: Прохор Румянцев, Тарас Ольшанецкий, Роман Татаров, Владислав Павлов, Данила Маланичев Данила; Варвара Ярошутина, Анна Константинова, Ева Киселева, Арина Петрякова, Екатерина Елизарова:

- на дистанции 400 метров: Егор Алексеев, Илья Белавин, Владислав Шарамаев, Вениамин Матюнин, Максим Челноков, Даниил Петров, Анастасия Игнатьевская, Юлия Неклюдова, Полина Андреева, Алена Тихомирова, Софья Волченкова, Милана Шишигина;

- на дистанции 1 км: Владислав Кондратов, Глеб Холодович, Андрей Абрамов, Егор Недорезов, Евгений Свердлов, Анна Зинякова, Милана Мотовичёва, Лидия Григорьева, Дарья Катаева и Галина Жалнина.

Отличная погода и хорошая организация порадовали всех участников соревнований. После старта многие из них присоединились к «Семейному пикнику». В этот день на огромной поляне вокруг водонапорной башни работали интерактивные площадки, проводились увлекательные мастер-классы. Например, художественная школа «Живая кисть» предлагали юным гостям праздника порисовать, а гончарная мастерская «приЛепи» приглашала желающих принять участие в росписи керамических подвесок и изготовлении кукол-обережек.

Сцена на протяжении всего дня тоже не пустовала: церемонии награждения спортсменов сменяли выступления детских творческих коллективов. А Гатчинский Дворец молодежи предложил игровую программу «Дружинушка».

- Второй Фестиваль бега стал экспериментальным. Мы объединили мероприятие по физической культуре с молодежным: Фестиваль бега + Семейный пикник. Получилось хорошо! Коллаборация спорта и молодежной политики подарили гостям Приоратского парка полезный семейный досуг, азартные забеги, современные танцы, мастер-классы, интересные станции и игры. Крепкая и дружная семья - залог сильной страны! – поделилась главный судья соревнований Наталья Короткова.

Елена Суралёва

Фото: Mikka Hallakas & Albina Hallakas