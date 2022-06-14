"Перерыв на кино" - в День памяти и скорби
Киноконцертный зал «Победа» Гатчинского ДК приглашает жителей и гостей города Гатчины 22 июня на Всероссийский показ военно-исторических фильмов «Перерыв на кино», приуроченный к Дню памяти и скорби.
Рубрики: Культура
Всероссийский показ проводит Фонд «Мост поколений». Данная акция, посвященная теме детей войны и военного детства, пройдёт в рамках культурно-образовательной программы VIII молодёжного кинофестиваля короткометражных фильмов о Великой Отечественной и Второй Мировой войне «Перерыв на кино».
Программа кинопоказа:
- «Принцесса полярных конвоев» (6+), документальный, 8.31''
- «К взлёту готов» (6+) игровой, 8.33''
- «Муза на войне» (6+) документальный, 14.10''
- «Спасительница» (6+), игровой, 4.25''
Начало кинопоказа в 11.30.
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