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"Перерыв на кино" - в День памяти и скорби

Киноконцертный зал «Победа» Гатчинского ДК приглашает жителей и гостей города Гатчины 22 июня на Всероссийский показ военно-исторических фильмов «Перерыв на кино», приуроченный к Дню памяти и скорби.

Рубрики:  Культура

Всероссийский показ проводит Фонд «Мост поколений». Данная акция, посвященная теме детей войны и военного детства, пройдёт в рамках культурно-образовательной программы VIII молодёжного кинофестиваля короткометражных фильмов о Великой Отечественной и Второй Мировой войне «Перерыв на кино».

Программа кинопоказа:

- «Принцесса полярных конвоев» (6+), документальный, 8.31''

- «К взлёту готов» (6+) игровой, 8.33''

- «Муза на войне» (6+) документальный, 14.10''

- «Спасительница» (6+), игровой, 4.25''

Начало кинопоказа в 11.30.

 