Ремонт дворов в Гатчине: всё идёт по плану
В этом году в Гатчине отремонтируют 11 дворовых территорий. Обновляется памятник подводной лодке Джевецкого, в планах – создание Аллеи славы. 10 июня глава гатчинской администрации Людмила Нещадим вместе с председателем комитета ЖКХ Александром Супренком проинспектировала ход работ.
Рубрики: Городская среда
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