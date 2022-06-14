Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики

Ремонт дворов в Гатчине: всё идёт по плану

В этом году в Гатчине отремонтируют 11 дворовых территорий. Обновляется памятник подводной лодке Джевецкого, в планах – создание Аллеи славы. 10 июня глава гатчинской администрации Людмила Нещадим вместе с председателем комитета ЖКХ Александром Супренком проинспектировала ход работ.

Рубрики:  Городская среда