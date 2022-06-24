Вяжет не только «Хурма» - и не только вяжет!

Всемирный день вязания на публике — необычный праздник, объединяющий любителей рукоделия их разных стран мира. Его отмечают ежегодно, начиная с 2005 года, во вторую субботу июня. Этот праздник показывает, что вязание — не только удел почтенных старушек, но и отличное занятие для людей всех возрастов. А еще — что с помощью вязания можно делать добрые дела.

- Мы узнали об этом празднике случайно и очень обрадовались, - говорит сотрудник «Купринки» Дарина Тоткайло. - В нашем скверике распустилась сирень, воздух прогрелся, и мы решили, что не можем упустить возможность отметить его публично. Сегодня в сиреневом сквере мы объединили два повода - информационный и благотворительный.

Можно сказать, что Всемирный день вязания — это «профессиональный» праздник гатчинской «Хурмы», проекта фонда «Благо Дари», в рамках которого домашние люди вяжут теплые вещи для людей бездомных. «Хурма» существует уже несколько лет, и за это время задачи рукодельниц значительно расширились, охватив также малообеспеченные семьи с детьми и обитателей Гатчинского психоневрологического интерната.

Теплая компания со спицами и пряжей у стен «Купринки» выглядела уж очень необычно и душевно. И неудивительно, что в совместную акцию библиотеки и «Хурмы» «ввязались» читатели библиотеки и просто случайные прохожие.

- Для тех, кто не умеет вязать, мы проводим маленький мастер-класс, - говорит Дарина. - Шутим, что крючок для вязания — это современная волшебная палочка, с помощью которой можно наколдовать себе плед, шарфик, носочки, сережки, бусы и многое другое.

Но главное «колдовство» вязания — не только в том, что можно порадовать себя и близких.

- Мы вяжем на публике не только потому, что мы очень любим вязать, и нам приятно, что в этот день вместе с нами вяжут многие рукодельницы всего мира, - говорит «хурминка» Ирина Фролова. - Мы хотим также обратить внимание людей на то, что в нашем городе есть бездомные люди, есть те, кто проживает в психоневрологическом интернате. И мы можем помочь им вместе!

Как оказалось, в акцию у «Купринки» «ввязалась» и гостья из Санкт-Петербурга - «серебряный волонтер» Татьяна Обабкова.

- Я — волонтер организаций «Серебряный возраст» и «Время возможностей», - говорит она. - Руковожу творческой мастерской «Бабушкин квадрат». Вместе с нашими рукодельницами мы помогаем петербургским благотворительным фондам и социальным учреждениям, вяжем сувениры и теплые вещи для их подопечных. Сегодня я связала и передала «Хурме» теплые тапочки. Сейчас делаю сувенир — рождественский сапожок из «бабушкиного квадрата», который хочу подарить на память библиотеке им. Куприна.

Поскольку Международный день вязания — это еще и день информации, у библиотеки был выставлен стенд с тематическими изданиями, посвященными вязанию. Рядом со стендом на стульчике удобно расположился большой плюшевый мишка (тоже в чем-то вязаном и уютном). Тут же можно было выпить чаю с сушками.

- Мы приглашаем присоединиться к нам всех желающих, - говорит Дарина Тоткайло. - Даже если вы не хотите заняться вязанием, можно угоститься чаем, посмотреть книжки, обняться с медведем, сфотографироваться с Куприным — в общем, получить свой заряд положительных впечатлений и унести с собой домой что-то доброе и светлое...

Юлия Лысанюк