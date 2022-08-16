Область собирает добровольцев

Общее дело

Раннее утро. Здание областного военкомата на набережной Фонтанки. Процедура оформления добровольцев в полном разгаре: без спешки заполняются документы, будущие контрактники спокойно ждут своей очереди. Никакой суеты или нервов – каждый здесь на своём месте.

После заполнения всех необходимых бумаг их ждёт дорога в учебную часть в Лужском районе. Там бойцы будут поставлены на довольствие и в обязательном порядке пройдут воинскую и специальную подготовку перед отправкой на место службы. Армии нужны подготовленные и обученные защитники. Это и вопрос безопасности самих контрактников, и основа эффективности воинских подразделений.

– Люди приходят к нам с серьёзными намерениями, они уже взвесили все плюсы и минусы, понимают, куда будут направлены и чем необходимо будет заниматься, – говорит представитель военкомата. – Мы берём всех, кто годен к воинской службе по состоянию здоровья, у нас очень низкий процент отказа: практически все, кто отправляется в Лугу, заключают контракт.

Основной контингент желающих служить в именных дивизионах Ленинградской области – мужчины 35-40 лет с опытом срочной службы; как правило, со средним техническим образованием. В военкомате признаются: настоящая мужская специальность и технические навыки лишними точно не будут.

– Бывают и исключения. К нам приходят новобранцы на верхнем возрастном пороге около 55 лет, и даже те, кто имеет отсрочку от армии и до 27 лет на срочную службу не призывался. Людей приводит сюда высокий уровень патриотизма и чувство гражданского долга. Что касается специальностей, то в армии всегда востребованы водители категории «С» с опытом вождения большегрузных автомобилей, а также с опытом ремонта автомобильной и другой техники. Ведь служить надо будет в артиллерии, и опыт обращения с техникой там очень важен, – объясняют в военкомате.

По зову сердца

В коридоре мы встречаем взрослого мужчину, коренного жителя Ленобласти. Понемногу завязывается разговор.

– Мне 43 года, младшему сыну уже исполнилось 18 лет. По профессии я электросварщик, всю жизнь прожил и проработал в Ленинградской области. Всего, чего хотел, добился. Когда началась специальная военная операция, я сразу решил в ней участвовать. Хорошо, что в области есть такая возможность. Я считаю, что смогу справиться с обязанностями военнослужащего гораздо эффективнее, чем 18-летние пацаны, и у меня нет иллюзий насчет того, с кем предстоит воевать и за какие идеалы, – говорит нам Сергей.

Совсем другая история у его молодого тёзки, тоже Сергея, уроженца Выборгского района. Он рассказал, что в своё время в связи с учёбой в вузе получил отсрочку и срочную службу в армии не проходил.

– Так как я не служил в армии и это мой первый контракт, то заключил его сроком на 2 года и после прохождения учебки и получения военной специальности сразу начну служить в зоне проведения спецоперации. Прекрасно понимаю все риски, но считаю делом чести возможность отдать воинский долг Родине, – объяснил Сергей.

Именно полное понимание ситуации и патриотический настрой объединяют всех добровольцев, с которыми мы успели пообщаться за время, проведённое в пункте сбора. Ребята обещали с честью исполнить свой воинский долг в рядах артиллерийских дивизионов «Невский» и «Ладожский».

Поддержка бойцов

Государство, со своей стороны, обязуется предоставить добровольцам достойное материальное обеспечение и позаботиться об их безопасности во время боевых действий – настолько, насколько это возможно. Обеспечению безопасности личного состава уделяется много внимания: особую роль здесь играет высокая боевая слаженность и воинская дисциплина. Все новобранцы обеспечиваются формой и современным вооружением, ставятся на довольствие.

Помимо существенного денежного военного оклада и дополнительных выплат в рамках материальной поддержки военнослужащих-контрактников, принятым на службу в дивизионы «Невский» и «Ладожский» полагается материальная поддержка от правительства Ленинградской области в размере 300 000 руб. Предусмотрены премии за особые достижения в ходе выполнения боевых задач до 300 000 руб., выплаты в размере 2 % от оклада денежного содержания за каждый день участия в мероприятиях с риском для жизни, денежная компенсация взамен неиспользованных суток отдыха.

Если же говорить об общем уровне выплат, то в среднем для рядового и сержантского состава он может составлять от 200 000 до 465 000 рублей.

Для поступления на службу желающие должны обратиться в военкомат либо в военно-учётный стол по месту жительства в Ленобласти и записаться на собеседование в областном военкомате.

За подробностями можно обращаться:

- по адресу г.Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 90, корп. 3;

- по телефонам 8 (812) 572-20-30; 8 (812) 572-18-71 (круглосуточно);

- в социальной сети «В контакте» vk.com/lo_contrakt;

- на «Телеграмм» канале t.me/povsk_lo.

Роман Чуркин



