Архивные документы – свидетели истории

В Гатчинском Доме культуры участников конференции приветствовала глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

- Символично, что конференция проходит в год 80-летия Великой Победы. Мы отдаем дань уважения тем, кто в 1945 году проявил невероятную силу духа, совершил настоящий трудовой подвиг, объединив свои усилия для возрождения разрушенных городов и сел, для восстановления экономики и социальной инфраструктуры. Особые слова благодарности сотрудникам архивных учреждений, историкам, исследователям. Ваш бесценный, порой незаметный труд дает возможность быть причастными к истории всей нашей великой страны. Желаю участникам плодотворной работы, интересных дискуссий и новых открытий. Пусть эта конференция станет значимым шагом в деле сохранения нашей общей истории и культурного наследия! – сказала Людмила Нещадим.

На открытии конференции выступили начальник архивного управления Ленинградской области Андрей Савченко, кандидат исторических наук, директор департамента Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Валерий Кузьмин и представители вузов. Было отмечено, что сейчас открываются новые и новые документы, архивы активно их оцифровывают, главное – чтобы все это богатство было доступно людям. Конференция работников архивов заложит основу для подготовки к 100-летию Ленинградской области.

В работе конференции приняли участие профессиональные историки, архивисты, краеведы и молодые исследователи из Кемеровской, Челябинской, Кировской, Свердловской, Вологодской областей и Пермского края, а также представители Волховского филиала АО «Апатит» и Каскада Ладожских ГЭС.

Участники представили документы из государственных архивов России, архивов действующих предприятий и учреждений Ленинградской области, свидетельствующие о беспрецедентном подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. В считаные дни были перемещены в тыловые регионы крупнейшие предприятия области – Волховский алюминиевый завод, Волховская ГЭС, Выборгский судоремонтный завод, Лужский абразивный завод, Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат, а также имущество колхозов, совхозов и МТС.

Архивисты представили информацию о восстановлении экономики, народного хозяйства и мирной жизни в Ленинградской области в послевоенный период; рассказали о сохранении истории учреждений военного времени, а также рассмотрели вопрос о сохранении исторической памяти и формировании архивов Ленинградской области в наши дни.

Пленарную часть заседания открыли научный сотрудник факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, научный сотрудник РАНХиГС Андрей Рябков. Он представил вниманию коллег структуру промышленности Ленинградской области в первой половине 1940-х годов. Обзор материалов фондов ЦГА Санкт-Петербурга об эвакуации предприятий и учреждений из Ленинградской области в 1941 году сделали директор Центрального государственного архива Санкт-Петербурга Ольга Шемчук и ведущий архивист Андрей Солнышкин. Выступающие рассказали и о предприятиях Гатчинского района, которые с началом войны перешли на выпуск военной продукции – это завод «Дружная горка», фабрика «Граммофон» и другие производства, внесшие свой вклад в победу.

С докладом об истории предприятия, после освобождения Гатчины разместившегося в корпусах фабрики «Граммофон» и получившего всесоюзную известность уже как завод «Гатчинсельмаш», на конференции выступила главный специалист архивного отдела администрации Гатчинского округа Татьяна Архангельская.

В ходе конференции состоялся обмен мнениями, родились новые идеи и завязались полезные контакты для реализации совместных проектов. Также прошла церемония награждения победителей регионального конкурса «История Победы в архивных документах».

В завершение встречи участники поблагодарили организаторов за сохранение исторической памяти и за гостеприимство.

Татьяна Можаева