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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

05.08.2025 с 09:30 до 18:00

Вырицкое ТУ:

п. Новинка: ул. Ракитинская, ул. Железнодорожная, пер. Железнодорожный. 

         

05.08.2025 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино (частично): ул. Новая, ул. Героев Пограничников.      

 

05.08.2025 с 09:00 до 18:00

Таицкое ТУ:

д. Александровка .

 

05.08.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово,

д. Пеушалово,

д. Лайдузи, 

д. Куйдузи,

СНТ «Автовец»,

д. Кезелево,

СНТ «Волна».

 

05.08.2025 с 10:00 до 17:00

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой, 

п. Суйда,

 СНТ «Елицы» (Погост).

 

05.08.2025 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:       

с. Никольское,

СНТ «Родник».

 

05.08.2025 с 09:00 до 18:00

Дружногорское ТУ:    

гп. Дружная Горка,

д. Симанково,

д. Заозерье.

         

05.08.2025 с 09:00 до 21:00

Дружногорское ТУ:    

с. Рождествено (частично).    