Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
05.08.2025 с 09:30 до 18:00
Вырицкое ТУ:
п. Новинка: ул. Ракитинская, ул. Железнодорожная, пер. Железнодорожный.
05.08.2025 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино (частично): ул. Новая, ул. Героев Пограничников.
05.08.2025 с 09:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
д. Александровка .
05.08.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово,
д. Пеушалово,
д. Лайдузи,
д. Куйдузи,
СНТ «Автовец»,
д. Кезелево,
СНТ «Волна».
05.08.2025 с 10:00 до 17:00
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой,
п. Суйда,
СНТ «Елицы» (Погост).
05.08.2025 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское,
СНТ «Родник».
05.08.2025 с 09:00 до 18:00
Дружногорское ТУ:
гп. Дружная Горка,
д. Симанково,
д. Заозерье.
05.08.2025 с 09:00 до 21:00
Дружногорское ТУ:
с. Рождествено (частично).