«Серебро» гатчинских дзюдоистов
Команда дзюдоистов Гатчинской районной ДЮСШ завоевала 2 место на Всероссийской спартакиаде в Орле, которая проходила 21-24 сентября.
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Серебряные медали получили Арнэла Шашкова, Александр Шарангия, Валерия Сомрякова, Владимир Богданов и Владимир Севастьянов.
В первой встрече гатчинцы одержали победу над командой Белгородской области со счётом 4-1. Во встрече за выход в финал наши дзюдоисты победили команду из Краснодарского края - также со счётом 4-1.
В финале пришлось уступить победу команде из Оренбургской области со счётом 1-4. Борьба была равная, все боролись до последней секунды схватки.
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