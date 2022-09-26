«Серебро» гатчинских дзюдоистов

Серебряные медали получили Арнэла Шашкова, Александр Шарангия, Валерия Сомрякова, Владимир Богданов и Владимир Севастьянов.

В первой встрече гатчинцы одержали победу над командой Белгородской области со счётом 4-1. Во встрече за выход в финал наши дзюдоисты победили команду из Краснодарского края - также со счётом 4-1.

В финале пришлось уступить победу команде из Оренбургской области со счётом 1-4. Борьба была равная, все боролись до последней секунды схватки.