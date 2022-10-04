Гражданской обороне – 90

- Изначально гражданская оборона создавалась как система местной противовоздушной обороны – 4 октября 1932 года было подписано соответствующее постановление Совнаркома, – рассказывает директор управления безопасности и защиты населения территории Гатчинского района Виктор Уханов. – Со временем спектр задач, решаемых прежде всего в мирное время, расширился. Реагирование на природные катаклизмы и техногенные аварии, международные спасательные и гуманитарные операции, образовательные программы – все это составные части гражданской обороны.

В Гатчине отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности – одно из структурных подразделений Управления безопасности и гражданской защиты населения. Отдел состоит из четырех человек – плюс гатчинская Единая дежурно-диспетчерская служба, которая обеспечивает подразделение информацией.

- Чем занимается гражданская оборона в мирное время?

- Сейчас мы работаем в обычном режиме, но проводим все плановые мероприятия. Занимаемся созданием коллективных средств защиты – бомбоубежищ, противорадиационных укрытий и просто укрытий. Проводим подготовку населения, чтобы люди знали сигналы системы оповещения, и как действовать при этих сигналах.

В организациях, учебных заведениях проводятся курсы первой помощи пострадавшим. В Гатчинском районе существует система выдачи индивидуальных средств защиты. Согласно приказам, неработающее население обеспечивается средствами индивидуальной защиты со складов резерва, работающих граждан противогазами, медицинскими аптечками, индивидуальными перевязочными пакетами обязаны обеспечить предприятия.

- И что у нас на складах?

- Противогазы. Склады создают субъекты. Ленобласть имеет склады резервов как вещевого имущества, так и средств индивидуальной защиты – противогазов, респираторов. В настоящее время используется противогаз ГП-7, он уже без трубки. Фильтрующая коробка прикручивается прямо к маске. Гарантийный срок службы противогаза – 25 лет. Потом 2% из партии отдаются в лабораторию для проверки, могут ли они дальше использоваться или нет. Если пригодны, им продлевают срок хранения еще на пять лет.

Последние полгода мы занимаемся убежищами, противорадиационными укрытиями. По законодательству, если их не хватает, надо задействовать подвальные помещения, которые могут быть приспособлены для укрытия населения. Сейчас идет обследование подвалов, проводится инвентаризация подземных помещений, сооружений, которые могут быть использованы в случае необходимости для укрытия населения.

Особенность ситуации в том, что до 2015 года Гатчина была категорированным городом. Это значит, что на военное время население полагалось эвакуировать за его пределы, так как в городе было много предприятий оборонно-промышленного комплекса, ПИЯФ. Поэтому ни противорадиационные укрытия, ни убежища для населения не строились. А с 2016 года категория по гражданской обороне была снята – поменялись критерии Министерства по ЧС, и возникла задача коллективной защиты населения.

- Потенциально опасные объекты, кроме ПИЯФа, в Гатчине остались?

- Есть список, куда входит, например, и молочный комбинат «Галактика» с холодильными установками.

На предприятиях сотрудники обязательно проходят инструктаж по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Обращается внимание на территорию: какие опасности подстерегают, где возможно подтопление, где – пожары.

…По случаю профессионального праздника хочу поздравить весь коллектив отдела ГО и ЧС, который прекрасно справляется с поставленными задачами. Особо надо отметить моего заместителя Артема Федотова. В нашем управлении он работает уже десять лет – сразу после увольнения из Вооруженных сил, и в любое время дня и ночи готов выехать на ЧП. Последний случай был в ночь с субботы на воскресенье, когда произошел поджог администрации в Сяськелево. У Артема есть поощрения как от администрации, так и от губернатора – за выполнение особых заданий.

Отдельная благодарность – начальнику отдела ГО и ЧС Василию Федорову, который работает, не считаясь с личным временем. Помимо всего прочего, он занимается подготовкой специалистов на предприятиях, проводит с ними занятия, направляет на курсы повышения квалификации.

Отдел ГО и ЧС управления безопасности и защиты населения территории Гатчинского района неоднократно получал высокую оценку своей деятельности. В 2021 году отдел был награжден дипломом как лучший орган местного самоуправления в области безопасности жизнедеятельности населения. По итогам года гатчинский отдел ГО И ЧС признан лучшим среди муниципальных районов в Ленинградской области и в Северо-Западном федеральном округе.

Пользуясь случаем, мы поздравляем всех ветеранов, действующих сотрудников МЧС, специалистов, работников специализированных подразделений, работающих в области ГО, с 90-летием Гражданской обороны России! Пусть ваши профессионализм, отвага, мужество и преданность своему делу и в дальнейшем служат эффективному развитию системы гражданской обороны Гатчинского района и всей России! Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей непростой работе.

Екатерина Дзюба