Театр-студия «За углом» – победитель «Тарарабумбии»

Фестиваль зародился в 2020 году и был посвящен творчеству Антона Павловича Чехова. Теперь его тема – вся русская литература, от классики до современности. Фестиваль проводится при поддержке Домов народного творчества Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в нем участвуют театральные коллективы Северо-Западного региона и всей России. В этом году свои работы на конкурс представили театры Москвы и Московской области, Ярославля, Курска, Красноярска, Пермского края, Волгограда, Калужской, Кировской, Кемеровской областей, Белоруссии и, конечно, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Творческое состязание проходило в два тура, с 21 по 29 октября. Решением жюри в финал вышли 33 постановки в исполнении детских, молодежных и взрослых театральных коллективов. Показы спектаклей-финалистов прошли с 21 по 25 октября на сцене Дома культуры «Галактика» в Петербурге. 29 октября были подведены итоги. Гатчинский театр-студия «За углом» во взрослой возрастной категории в номинации «Любительский театр» занял первое место.

Поздравляем коллектив и режиссера Юрия Калугина и желаем дальнейших творческих побед!

P.S. Спектакль «Просто Чехов» будет показан на сцене театра-студии «За углом» в Гатчинском доме культуры 5 ноября в 18 часов. Билеты можно приобрести на сайте: https://quicktickets.ru/gatchina-gdk/s464.