В Ленобласти началась онлайн олимпиада по ПДД

Она проводится на платформе Учи.ру при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» уже третий год подряд. В этом году организаторы добавили четыре обязательных тренировочных задания, только после которых можно приступить к решению олимпиады. Также ребят ждут новые локации и ситуации, например, подготовка к поездке на велосипеде или электросамокате. На выполнение задач даётся час, а каждый участник получит сертификат, грамоту или диплом победителя.

«В прошлом году участие в этой олимпиаде приняли около тысячи областных школьников. Мы рассчитываем, что в этом году участников будет больше и призываем решать интересные задания всей семьей: они одинаково полезны и детям и взрослым», — отметил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.