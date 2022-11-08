Награды гатчинских гимнасток

В этом году на турнире встретились более 500 спортсменок из 23 регионов страны.

На протяжении трех соревновательных дней гимнастки в возрасте от 9 до 18 лет демонстрировали свое мастерство в номерах с обручем, мячом, булавами и лентой в индивидуальной программе и в групповых упражнениях.

Ленинградскую область представили спортсменки из Гатчинского и Кировского районов. Они смогли завоевать 1 место среди команд 2007-2010 г.р., программа КМС в групповых упражнениях.

Результаты в индивидуальной программе:

- Многоборье

Программа 1 разряда, 2011 г.р.: 2 место - Ксения Савинова (Гатчинский район, тренеры Евгения Елисеева и Анна Брутковская),

Программа КМС, 2008 г.р.: 2 место - Анастасия Богомолова (Кировский район, тренеры Елизавета Лапсакова и Татьяна Лапсакова),

Программа МС: 3 место - Александра Блейх (Кировский район, тренеры Елизавета Лапсакова и Татьяна Лапсакова),

Программа 2 разряда, 2012 г.р.: 2 место - Эльвира Беляева (Гатчинский район, тренеры Евгения Елисеева и Анна Брутковская)

- Отдельные виды

Варвара Шмелева 1 место – (упражнения с лентой) (Гатчинский район, тренеры Евгения Елисеева и Анна Брутковская)

Ксения Огниченко – 1 место (упражнение с лентой) и 3 место (упражнение с мячом) (Кировский район, тренеры Елизавета Лапсакова и Татьяна Лапсакова)

Анастасия Богомолова – 2 место (упражнения с обручем, мячом, булавой и 1 место в упражнениях с лентой)

Александра Блейх – 3 место (в упражнении с мячом и в упражнении с лентой)





По информации Центра спортивной подготовки сборных команд Ленобласти