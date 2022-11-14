В Гатчине открылся Дом художника

Выставочный зал площадью 70 кв. метров с хорошим освещением и удобной системой для экспонирования картин разместился в частном здании на улице Урицкого, дом 25 (бывший «Детский мир», вход со стороны школы № 1).

Дом художника - событие для Гатчины долгожданное. Открытие проходило в два этапа: 5 ноября выставку посетили художники, их родные и друзья, 10 ноября состоялась официальная церемония с почетными гостями и перерезанием красной ленточки. Много лет Гатчинское товарищество художников делало выставки в местных музеях и библиотеках, а отдельного зала у художников не было. Теперь благодаря широкому жесту предпринимателя, руководителя частного музея «Капсула времени» и гатчинского депутата Сергея Павлова у объединения художников появилось свое пространство.

Все выступления, а было их не мало, начинались со слов благодарности Сергею Павлову. Как отметил председатель Гатчинского товарищества художников Геннадий Садомовский, Сергей Юрьевич не только предоставил уже готовое помещение, но и на определенное время сделал это абсолютно бесплатно.

- С легкой руки Сергея Юрьевича мы получили этот зал. Посмотрим, что будет дальше. А на сегодня мы свое дело сделали – картины перед вами. И вам предстоит оценить, чего мы стоим, - обратился к гостям Геннадий Садомовский.

В экспозиции было также представлено декоративно-прикладное искусство. На открытии выступила гатчинский художник, член Союза дизайнеров России Наталья Косьянковская. Ее многогранное творчество - живопись, графика, работы лоскутного шитья хорошо знакомы гатчинцам.

- В Гатчине художникам предлагали разные помещения: и двухэтажное деревянное здание напротив ДК, и здание военкомата на ул. Киргетова, и усадьбу Клодницких за рынком. Но это все осталось только намерением. Я рада, что художники, наконец, обрели помещение с громким названием - Дом художника. И это только начало, - заключила Наталья Косьянковская.

От руководства Гатчинского района участников презентации приветствовала председатель комитета по культуре Гатчинского района Мария Титова. Она также поблагодарила Сергея Юрьевича за решение проблемы, которая тянется десятилетиями.

- Я надеюсь, что теперь Гатчинское товарищество художников быстрее обретет юридическую форму, - отметила Мария Титова. - Желаю, чтобы этот Дом процветал, и чтобы здесь всегда было тепло, уютно и много посетителей.

Мария Леонидовна подарила на новоселье оберег-кошечку, чтобы она приносила хозяевам радость и доход. А чтобы гатчинская администрация могла поддержать Товарищество художников хотя бы по оплате коммунальных услуг этого помещения, творческому объединению нужно срочно проработать свою юридическую форму.

От всех областных парламентариев-гатчинцев художников поздравили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Олег Белов.

- Гатчина и район полны талантами и здесь много людей, умеющих ценить талант. Дом художника - давняя мечта всех творческих людей. Ведь иметь свой Дом - это очень важно. Мы благодарны вам за интересные, творческие работы, за ваши идеи, и обещаем вместе с нашими коллегами, что будем помогать вам в их реализации. Уверены, что эти стены и само помещение никогда не будет пустовать. В добрый путь, - пожелала Людмила Тептина.

Необыкновенная атмосфера добра, тепла - это сейчас необходимо всем людям, а особенно молодежи.

- Нам было очень приятно сюда попасть. И как, наверное, каждый из гостей, я сразу почувствовал прекрасную атмосферу Дома художника. Думаю, у вас все получится, - сказал Олег Белов.

С теплыми приветствиями также выступили директор музея города Гатчины Екатерина Потоцкая, редактор газеты «Уездные вести» Алена Рыбакова, представитель Дома дружбы Ленинградской области и многочисленные друзья и коллеги из сообщества художников Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Корифеи, чье мнение важно и значимо, оценили «Гатчинский вернисаж»: «смотрится очень приятно, работ много - и они интересные».

Гатчинским художникам, у которых теперь есть свой Дом, по-доброму завидовали, отмечая, что в других городах дальше разговоров пока дело не идет. Новоселам желали неиссякаемого источника вдохновения, приглашали продолжить творческое сотрудничество и открывать новые горизонты в совместных проектах.

Конечно же, вспоминали тех, кто творил 40-50 лет назад. Их картины – это запечатленная история. Ее тоже нужно сохранить. Участники торжественной встречи говорили о необходимости создания фонда, чтобы «сохранить картины на радость другим поколениям».

- Хочется, чтобы этот зал превратилось в настоящий большой Дом художника, чтобы в нем были не только выставки, но и музей гатчинских художников, хранилище их работ. Ведь люди уходят из жизни, нередко их работы не нужны наследникам, и они выкидываются. И это не фигура речи, я сама находила на помойке работы известных гатчинских художников. Уверена, что у нас все получится, потому что у нашего корабля очень хорошее название – Дом художника. И это символично: как назовешь корабль - так он и поплывет, - отметила Наталья Косьянковская.

По традиции кульминацией официальной церемонии открытия стало разрезание красной ленточки. Эту почетную миссию художники доверили Екатерине Потоцкой и Сергею Павлову.

Выставка открыта. Время работы Дома художника – четверг, пятница, суббота, воскресенье с 14 до 19 часов.

Татьяна Можаева