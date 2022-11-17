Гатчинские студенты – победители «Большой перемены»

Конкурс проходил в Нижнем Новгороде. Он объединил 600 ребят из 58 регионов России, которые на протяжении нескольких дней участвовали в мастер-классах и играх, встречались с известными гостями и представителями партнеров «Большой перемены», решали кейсовые задания и защищали их перед экспертами конкурса.

По итогам конкурсных испытаний студенты Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д. Ушинского Алина Зернова и Родион Горячев-Никитин стали победителями конкурса, им вручили дипломы победителя и премии в размере 1 миллион рублей. Ребята смогут потратить выигранные средства на образование, саморазвитие или вложить деньги в запуск собственного стартапа.

Также все участники финала получили сертификат на поездку категории «Красивые места» в рамках программы развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие».

Фото предоставлено пресс-службой правительства и губернатора Ленинградской области