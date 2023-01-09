В Ленобласти утверждена льгота на подключение к электросетям

Мера поддержки распространяется на признанных нуждающимися жителей Ленинградской области, за исключением федеральных льготников. Стоимость подключения для них будет установлена на уровне 50% от тарифа – 4350 рублей за кВт мощности в пределах 15 кВт.

Льгота распространяется на подключение к электроэнергии с 1 июля 2022 по 31 декабря 2023 года. За оформлением и справками необходимо обратиться в Центр социальной защиты населения в районе проживания.

Напомним, решение об увеличении стоимости технологического присоединения к электросетям в регионах принято в соответствии постановлением Правительства РФ. Стоимость подключения в Ленинградской области сегодня составляет 8700 рублей за кВт. Также установлена стоимость подключения для льготных категорий жителей в соответствии с федеральным законодательством – 1000 рублей за кВт.