Памятные доски героям СВО установлены на здании Войсковицкой школы

Школьный двор был полон. Почетный караул несли воспитанники военно-патриотического объединения «Отчий край». Почтить память героев-земляков собрались ученики Войсковицкой школы №1 и односельчане.

На митинге выступили директор школы Татьяна Артюх, исполняющий обязанности главы администрации Войсковицкого поселения Евгений Воронин, депутат Законодательного собрания Татьяна Бездетко, заместитель директора фонда «Защитники Отечества» по общественным проектам Екатерина Смирнова, руководитель Гатчинского отделения «Союза ветеранов Афганистана» Александр Давыдов, ветеран СВО Геннадий Сухота.

Константин Быков и Анатолий Лохов учились в Войсковицкой школе №1 с 1994 по 2003 год. О том, какими были эти парни, рассказывали одноклассники и односельчане, родные и близкие, классные руководители и нынешние ученики школы.

Константин Быков – гвардии рядовой, стрелок-помощник гранатометчика 331-го парашютно-десантного полка. Героически погиб на Луганском направлении.

Анатолий Лохов – рядовой, стрелок 144-й мотострелковой дивизии 488-го полка 2-го батальона 6-й штурмовой роты. Проявив самоотверженность, мужество и отвагу, Анатолий погиб при исполнении воинского долга на Донецком направлении.

Константин Быков и Анатолий Лохов посмертно награждены орденами Мужества.

Памятные доски установлена на фасаде здания школы, в которой они учились. Первыми цветы возложили самые маленькие участники мероприятия - юнармейцы.

Татьяна Можаева