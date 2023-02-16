Год Команды Знаний: старт дан

- Учиться никогда не поздно. Именно поэтому в Год команды знаний мы воспринимаем просвещение намного шире. В процессе обучения могут принимать участие все – ведь каждый из нас профессионал в своем деле. Предыдущий Год команды 47 показал, что в Ленинградской области живут неравнодушные и активные люди. Пришло время показывать свои знания и учиться самим, – подчеркнул Александр Дрозденко.

«Дорожная карта» событий года включает в себя почти 300 мероприятий. Их предложили все комитеты администрации региона, вузы и другие образовательные учреждения. В нее входят как встречи с жителями региона и школьниками, так и просветительская деятельность в соцсетях. Например, встречи главных врачей районных больниц с учениками 9-11 классов для профориентации, внедрение основ бережливого производства, спецкурс по составлению архивных документов, реконструкция исторических событий и др.

Губернатором также утвержден бренд-бук для того, чтобы мероприятия были оформлены в едином стиле. А в соцсетях рекомендовано использовать хэштеги #ГодКомандыЗнаний и #КомандаЗнаний.

Мероприятия Года команды знаний тесно взаимосвязаны с событиями федерального Года педагога и наставника, объявленного президентом Владимиром Путиным.