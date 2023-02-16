«Молодёжка ОНФ» отправляет гуманитарный груз в зону СВО

Партия гуманитарной помощи собрана по инициативе активиста «Молодёжки», чей отец мобилизован для участия в спецоперации.

Волонтеры заказали 100 комплектов теплой сменной экипировки для бойцов, призванных из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В каждый комплект формы вложен маленький подарок – открытки ко Дню защитника Отечества, которые смастерили студентки Санкт-Петербургского государственного института культуры, жители Сланцев. Кроме этого, в гуманитарный груз войдут 6 печек, 2 дизельных генератора, ремкомплект для автомобилей, медикаменты и сладости.

Гуманитарную помощь в зону СВО также отвезут активисты «Молодёжки ОНФ». Поведет машину уроженец Выборгского района, топливо предоставили неравнодушные жители Тихвина и Гатчины.

Помогли молодежи в сборе средств на приобретение формы предприниматели и неравнодушные земляки, предприятия ООО «ГАЛС», учебный научно-технический центр «Сварка», АНО ДПО «Общество за безопасность».