Ольга Занко: «Мы все должны осознать ответственность за судьбу нашей Родины»

«Главный тезис сегодняшнего послания Президента - сплоченность всей страны для общей Победы. Победы с участием каждого из нас. Как подчеркнул Президент, мы все должны осознать ответственность за судьбу нашей страны, нашей Родины. Ведь сегодня свой вклад в общее дело вносят все жители России: в школе, в больнице, на заводе. Пока наши защитники на фронте, наш долг здесь, в тылу, позаботиться об их семьях, мы вместе приближаем победу», - подчеркнула зампред комитета ГД по развитию гражданского общества.

Ольга Занко отметила и высокую оценку, которую дал глава государства деятельности волонтёров. Ведь сегодня добровольцы стали новой движущей силой гражданского общества, они собираются гуманитарную помощь, заботятся о семьях военнослужащих, о беженцах в пунктах временного проживания, многие уходят на фронт по зову сердца. Вся страна объединилась для помощи военнослужащим. Так, губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко был создан фонд «Ленинградский рубеж», который системно отправляет гуманитарную помощь в зону СВО.

Один из главных тезисов Послания - поддержка Героев СВО и их семей.

«Для этого Президент объявил о создании Государственного Фонда по оказанию помощи ветеранам. Это очень важная новость. Мы в «Волонтёрах Победы» уже не первый год заботимся о ветеранах Великой Отечественной войны. Помощь нужна разная: от бытовой до простого человеческого общения. Теперь за каждым ветераном СВО будет закреплен персональный помощник. Уверена, что многие молодые добровольцы из нашей команды обязательно помогут в этой работе. В этом году отделения Фонда поддержки семей погибших и ветеранов СВО будут открыты во всех регионах. Проконтролирую, чтобы такое отделение появилось и в Ленинградской области», - резюмировала Занко.