Впервые в России вводятся правила по управлению электросамокатами

Итак, что касается электросамокатов и прочей подобной техники. Согласно новым правилам дети до 14 лет могут передвигаться на них по тротуарам, пешеходным и велодорожкам. Старше 14 лет - только по велодорожкам. Но при условии, что вес такого устройства не превышает 35 кг. При этом скорость передвижения устройств будет ограничена - не более 25 км/ч.

Если велодорожек нет, то передвигаться на СИМ можно и по тротуарам. Но только с пешеходной скоростью. И приоритет на тротуарах и в пешеходных зонах будут иметь именно пешеходы. Зато на велодорожках пешеходы обязаны будут уступать дорогу электросамокатам.

При отсутствии велодорожек и тротуаров СИМ могут двигаться по обочинам. Также разрешено движение по краю проезжей части. Но только для тех устройств, на которых есть нормальные тормоза, задний красный фонарь и передняя фара. И тут вес устройства не ограничен. Но ехать они могут только по краю той дороги, где скорость движения ограничена 60 км/ч и разрешено движение велосипедов. Понятно, что моноколеса, а также сегвеи и гироскутеры не смогут выезжать на проезжую часть. Непонятно только кто и как это будет контролировать. Ведь ни для одного из этих транспортных средств регистрация не предусмотрена. А значит, камеры тут не спасут.

Появятся и новые знаки. Например, знак, запрещающий движение СИМ. Как он будет выглядеть - пока не ясно, поскольку ГОСТа на него нет. Также появится знак, запрещающий движение автобусов. До сих пор отдельного знака для запрещения движения такого транспорта у нас в правилах не было.

Еще один новый и неожиданный для водителей нюанс. После 1 марта потребуется останавливаться за общественным транспортом, на котором зажглось табло "Внимание, пассажир". Это касается тех случаев, когда высадка пассажиров производится прямо на проезжую часть. Например, у трамваев. Но тронуться водитель сможет только после того, как табло погаснет. До сих пор водитель должен был пропустить тех, кто выходит или садится в этот транспорт. И продолжать движение, когда путь свободен.

Городским автобусам, которые не оборудованы ремнями безопасности, запретят ездить по загородным дорогам быстрее 70 км/ч.

Также изменятся требование к парковке под знаками "Стоянка запрещена по четным или нечетным дням". А именно меняется время перестановки автомобиля. Если до сих пор переставить машину с одной стороны дороги на другую без нарушения правил можно было с 19 до 21 часа, то с 1 марта это можно будет сделать в промежутке между 21 и 24 часами.

«Российская газета»

Фото freepick.com