Область готова помогать военнослужащим с социальной реабилитацией

Во всеволожском Мультицентре можно будет получить комплексную поддержку: психологическую, юридическую и медицинскую помощь, пройти сертифицированное переобучение, сопровождаемое проживанием в учреждении, и помощь с трудоустройством.

С возможностями социальной реабилитации военнослужащих в 47 регионе полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана познакомил губернатор Александр Дрозденко.

По словам главы региона, «первоочередная задача для руководства Ленинградской области — создание условий для мягкого возвращения военнослужащих после боевых действий в мирную жизнь». Для этого важно продумать механизмы социальной реабилитации. Одной из площадок, где осуществляют такую работу в Ленинградской области является Мультицентр.

На базе «Мультицентра социальной и трудовой интеграции» получившие инвалидность ветераны боевых действий смогут пройти обучение необходимым бытовым навыкам, а также получить необходимую психологическую поддержку.

Как рассказала директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко, в учреждении обучают 24 профессиям, многие из которых рабочие. Из них для участников СВО предусмотрены 4 направления.

Непосредственно в зоне СВО с военнослужащими взаимодействует спецпредставитель губернатора Сергей Мачинский: он не только доставляет на передовую помощь от жителей региона, но и информирует бойцов о мерах государственной и региональной поддержки.