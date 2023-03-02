Упавших на входе в магазин признали потребителями

Как сообщает Агентство правовой информации, в начале марта позапрошлого года жительница Иркутска Наталья Б. поскользнулась на лестнице магазина «Простоквашино». Находясь в сознании, она купила хлеб и оставила запись о случившемся в книге жалоб. Через два дня врачи диагностировали травму позвоночника, в течение почти семи месяцев потерпевшая проходила амбулаторное лечение.

После выздоровления покупательница предъявила иск против магазина (ООО «Альфа») и собственника арендуемого им нежилого помещения – индивидуального предпринимателя. В счет возмещения причиненного травмой морального вреда Наталья Б. просила взыскать 150 тысяч рублей.

Отрицая свою вину, магазин указывал на отсутствие доказательств самого инцидента и свою обязанность содержать прилегающую территорию. Юристы ответчика обратили внимание на зафиксированную в медицинских документах полученную дома бытовую травму. Кроме того, истица обратилась в поликлинику только через два дня после посещения организации торговли.

Служители Фемиды поверили потерпевшей, приняв в качестве доказательства свидетельские показания ее близких и запись в книге жалоб. Ответственность за причиненные моральные страдания, оцененные в 70 тысяч рублей, суд распределил между собственником помещения и использующим его арендатором. Также с виновников взыскали 50-процентный штраф за неудовлетворение законных требований потребителя в добровольном порядке.

Апелляционная инстанция в целом поддержала принятое в пользу истицы решение, но отменила взыскание штрафа. Ведь причиной инцидента и получения травм стало ненадлежащее исполнение ответчиками обязанностей собственника и арендатора по содержанию имущества, а не нарушение прав потребителя. На отсутствии оснований для присуждения штрафа настаивала и защищающая потерпевшую районная прокуратура. Это решение поддержала и кассационная коллегия.

В свою очередь, Верховный суд России признал такие выводы ошибочными. Согласно закону, потребителем является не только купивший товар, но и имеющий только намерение заказать или приобрести его для личных нужд. «Наталья Б. получила повреждение позвоночника, спускаясь по лестнице в магазин «Простоквашино» с целью приобретения товара. Более того, после падения она фактически реализовала свое намерение и приобрела в магазине хлеб. Само по себе возникновение обязательства, вытекающего из деликта, не исключает возможности квалификации правоотношений сторон как правоотношений потребителя и продавца. А следовательно, не исключает применение мер ответственности за нарушение прав потребителя», – констатировала высшая инстанция.

Признав факт нарушения права покупателя на безопасное оказание услуги торговли, Верховный суд России отменил все решения и вернул дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Отметим, что это не единичный подобный случай. Так, только в Санкт-Петербурге сразу несколько пожилых покупателей стали жертвами автоматических дверей на входе в супермаркеты «Перекресток». Представители торговой организации (холдинг «X5 Group») отрицали происшествия и свою вину. Во всех случаях служители Фемиды удовлетворили иски о возмещении причиненного здоровью вреда, вопрос о защите прав потребителей и взыскании соответствующего штрафа истцами не поднимался.

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