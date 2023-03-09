В Гатчине построят новый детский сад

Разрешение на строительство детского садика на 110 мест на улице Чехова выдано группе компаний «Ленстройтрест». Здесь откроется семь групп, включая ясельную. О ребятах будут заботиться 48 специалистов дошкольного образования.

В здании появятся групповые, универсальные кружковые помещения, залы для физкультурных и музыкальных занятий. Производственная мощность пищеблока составит 1800 блюд в сутки.

Строительство образовательного учреждения будет вестись по программе «Соцобъекты в обмен на налоги». Ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году.