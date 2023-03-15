Ленобласть и Беларусь будут развивать проекты в АПК, ЖКХ и лесном комплексе

«Условия санкций сыграли на развитие наших связей. За минувший год товарооборот между нашими регионами вырос на четверть. Мы не только активизировали наши традиционные контакты, но и открыли новые направления сотрудничества, в частности, за год организовали взаимоотношения по линии ветеринарии и заменили импортные вакцины. Надеемся на развитие совместного проекта по строительству завода техники «Амкодор», будем развивать строительство хорошо зарекомендовавших себя станций по очистке питьевой воды. Рассматриваем расширение программ закупки городского транспорта, техники для лесного хозяйства. Мы набрали хорошие темпы сотрудничества и будем их сохранять», — подчеркнул Александр Дрозденко, отметив важность взаимоотношений в сфере культуры, туризма, молодежной политики.

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Леонид Заяц также отметил высокий уровень сотрудничества двух регионов, подчеркнул важность реализации проектов в агропромышленном комплексе, строительства завода по производству дорожкой и сельскохозяйственной техники в Гатчинском районе.

Стороны договорились, что диалог продолжится в июне 2023 года, в Ленинградской области на XI совместном заседании рабочей группы по сотрудничеству Ленинградской области и Республики Беларусь и в сентябре в Минске, где планируется подписание Соглашения между правительством Ленинградской области и Минским областным исполнительным комитетом.