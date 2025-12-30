Поиск на сайте
Александр Дрозденко исполнил мечту Никиты из Пикалёво на крёмлевской «Ёлке желаний»

Губернатор Александр Дрозденко исполнил мечту пикалёвского школьника на крёмлевской «Ёлке желаний». О спортивном турнике Никита и его младший брат мечтали не первый год. Заветное желание Никита отправил на всероссийскую #елкажеланий — в Москве губернатор лично снял шар с кремлёвской ёлки.

В качестве подарка выбрали не просто турник, а целый спортивный комплекс, который теперь поможет всей семье вести активный и здоровый образ жизни.

«Вижу, что турник в Пикалёво не будет пылиться. У ребят серьезный настрой и крепкие мускулы. Тем приятнее исполнить новогоднее желание Никиты. #Ёлкажеланий работает», — отметил глава региона.