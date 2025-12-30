Рождество для всех!

Готовиться к зимним праздникам волонтеры фонда «Благо Дари» начали задолго, еще в начале декабря. А 21 декабря в духовно-просветительском центре Покровского собора Гатчины прошла традиционная новогодняя благотворительная ярмарка «Гатчинской Хурмы». Наши рукодельницы представили добрые подарки и сувениры - теплые вещи, игрушки, аксессуары ручной работы, украшения и сладости, которые с радостью приобретали гатчинцы. Все вырученные средства направлены на основные проекты фонда «Благо Дари»: «Опора» (помощь семьям в беде и одиноким людям, попавшим в сложную ситуацию), «Отдушина» (помощь людям, оказавшимся на улице или близким к этому), «Незабытые» (забота об одиноких пациентах больниц Гатчинского района).

В подопечных семьях фонда «Благо Дари» мамы часто растят своих детей в одиночку. Чтобы проводить 2025 год в хорошем настроении и встретить Рождество Христово с добрыми мыслями, волонтеры фонда приглашают принять участие в традиционной праздничной акции!

Чтобы порадовать детей из малоимущих семей, волонтерам фонда можно передать фасованные (готовые) сладкие подарки, развесные конфеты, сладости, шоколадки, киндеры, леденцы на палочке, мандарины.

Вот уже несколько лет отдельным направлением деятельности фонда является проект «Незабытые», в рамках которого осуществляется поддержка людей, оставшихся один на один с болезнью. Несколько раз в месяц волонтеры отвозят для одиноких пациентов гатчинских больниц питьевую воду, средства гигиены, необходимую одежду, наборы из фруктов и сладостей. Помимо гостинцев, волонтеры фонда тепло общаются с пациентами, чтобы люди, находящиеся в максимально уязвимом положении, не оставались один на один со своей бедой.

Перед Новым годом волонтеры фонда проведают пациентов Сиверской больницы и психиатрической больницы в Дружноселье.

- Главная наша цель — пообщаться, приободрить людей, показать им, что они не одни, - говорит заместитель директора фонда «Благо Дари» Ольга Гусева.

Фонд «Благо Дари» продолжает собирать рождественские подарки для бездомных и одиноких малоимущих людей в рамках проекта «Отдушина». У каждого гатчинца есть возможность поучаствовать в этом традиционном добром деле, подарив тепло наших сердец и ощущение праздника тем, кто новогодние дни будет встречать без близких и домашнего тепла.

Можно принести: вкусную тушёнку (с ключом на банке), шпроты (также с ключом), сгущёнку (в дойпаках), любые мягкие сладости , пакетированный чай (25 пакетиков), растворимый кофе (порционный, в маленьких сашетах), влажные салфетки (среднего размера), теплые перчатки.

Вручать подарки бездомным людям волонтеры начнут 31 декабря. В подарочные наборы также войдут теплые вязаные вещи от рукодельниц «Гатчинской Хурмы».

Прием пожертвований ведется на гуманитарном складе фонда «Благо Дари» по адресу: Гатчина, ул. Красная, 1В (здание за Покровским собором). График работы: до конца декабря в часы работы с 12 до 17.00 (понедельник, среда, суббота). В январские выходные - по согласованию.

Сделать маленькое чудо для ближнего под силу каждому. Фонд «Благо Дари» будет рад любой поддержке, в том числе — информационной. Давайте вместе дарить радость!

Подготовила Юлия Лысанюк

Фото: Ольга Гусева, фонд «Благо Дари»