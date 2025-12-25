Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

    26.12.25 с 10:00 до 17:00 

    Пудостьское ТУ:

    п. Терволово.

 

   26.12.2025 с 09:00 до 17:30

   Сиверское ТУ:

   д. Белогорка: ул. Садовая, ул. Спортивная, 

   тер. СНТ «Белогорка».

 

26.12.2025 с 09:00 до 17:30

    Сяськелевское ТУ:

д. Большое Ондрово.

 

26.12.2025 с 09:00 до 17:30

г. Гатчина: 

г. Гатчина; Ленинградское ш., ул. Крупской. 