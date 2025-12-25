Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
26.12.25 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
26.12.2025 с 09:00 до 17:30
Сиверское ТУ:
д. Белогорка: ул. Садовая, ул. Спортивная,
тер. СНТ «Белогорка».
26.12.2025 с 09:00 до 17:30
Сяськелевское ТУ:
д. Большое Ондрово.
26.12.2025 с 09:00 до 17:30
г. Гатчина:
г. Гатчина; Ленинградское ш., ул. Крупской.
