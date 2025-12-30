Снежный штаб Ленобласти усилил работу

«Снежный штаб круглосуточно ведет работу для того, чтобы жителям было комфортно передвигаться в любую погоду. Дорожники, коммунальщики, дворники управляющих компаний трудятся в усиленном режиме. На уборке муниципальных территорий задействовано 1124 единицы спецтехники и больше 2400 сотрудников — это без учета водителей. На новогодних праздниках ежедневная уборка снега и обработка противогололедными материалами продолжится», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев

Жители могут задавать свои вопросы в Снежном штабе — важно максимально точно указывать адрес, чтобы ответственные службы брали заявку в работу. Для водителей работает круглосуточная горячая телефонная линия Ленавтодора: 88126604647 и чат-бот: https://t.me/Lenavtodorsupport_bot.

Также на связи — диспетчерские службы районов Ленинградской области по уборке снега:

Администрация Бокситогорского района — (8 813 66) 21-269

Администрация Волосовского муниципального района — (8 813 73) 24-534

Администрация Волховского района — (8 813 63) 79 353, 36-208

Администрация Всеволожского района — 8(81370) 31-946, 25-488

Администрация Выборгского района — (8 813 78) 22-175, 220-49, 217-22

Администрация Гатчинского округа — 8(81371) 9-60-74, 8 (81371) 3-08-50

Администрация Кингисеппского района — (8 813 75) 48-888

Администрация Киришского района — (8 813 68) 551-54 (доб. 203), 511-28, 609-33

Администрация Кировского района — (8 813 62) 21-663, г.Кировск (8813 62) 28-969

Администрация Лодейнопольского района — (8 813 64) 25-430, 20606

Администрация Ломоносовского района — (881242)306-29

Администрация Лужского района — (881372) 22-950, 28-704, 27-946

Администрация Подпорожского района —(8 813 65) 21-041, с 18.00 (8 813 65) 30-395

Администрация Приозерского района — (8 813 79) 37-787

Администрация Сланцевского района — (8 813 74) 21-222

Администрация Соснового Бора — (8 813 69) 21-024

Администрация Тихвинского района — (8 813 67) 711-35

Администрация Тосненского района — (8 813 61) 30-999.