Мост через Оредеж закроется в субботу

Как отметил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов, в рамках дорожного нацпроекта помимо мостов в Гатчинском районе ведется поэтапное обновление сети региональных трасс.

- В прошлом году обновили протяженный участок Павловского шоссе от Романовки до Павловска, дорогу от Сокколово до Мариенбурга, подъезд к станции Дивенская и участок от Старых Низковиц в сторону Волковиц, - пояснил Денис Седов.

По информации от «Ленавтодора» к середине апреля планируется убрать асфальт и перила с отбойниками, затем будут производиться работы с опорами, предстоит обновить пролет с бетонной плитой, залить гидроизоляцию и уложить новое покрытие. В соответствии с заключенным контрактом, мост должен быть сдан в эксплуатацию в ноябре текущего года.

Масштабное обновление мостов на областных трассах стартовало с прошлого года: благодаря дорожному нацпроекту уже отремонтированы мостовые переходы через реки Чёрная, Черенка и Гороховка в Ломоносовском, Бокситогорском и Выборгском районах.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» поручением Президента России Владимира Путина ранее был продлён до 2030 года.