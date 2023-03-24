Почему 400 детей не ходят в школу?

Эти вопросы обсуждались на комиссии по общественному контролю Общественной палаты Гатчинского района. Вела заседание председатель комиссии, руководитель районного родительского совета Юлия Шестак.

До какого класса учиться обязательно

Согласно Конституции РФ, основное общее образование является для гражданина обязательным, и родители ребенка несут ответственность за то, чтобы он его получил. То есть девять классов нужно окончить обязательно. И родители или лица, их заменяющие, должны это обеспечить.

Органы местного самоуправления ведут учет детей, имеющих право на получение общего образования и проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, и форм получения образования, определенных родителями детей.

Можно ли по закону не отдавать ребенка в школу

Можно. Если перевести его на семейное образование.

В идеале это выглядит так. О выборе формы получения общего образования в виде семейного образования родители информируют орган местного самоуправления по месту жительства.

Если родители организовали семейное обучение на дому, то они обязаны обеспечить ребенку прохождение промежуточной аттестации (тестов, экзаменов и пр.) на базе какой-либо школы. Это необходимо для получения аттестата.

Если же мама и папа забрали ребенка из школы и не оформляют иную форму обучения или не проходят периодическую аттестацию, то ими должны заинтересоваться органы опеки – в таком случае нарушены конституционные права гражданина на получение образования. Маму и папу должны обязать отдать ребенка обратно в школу. В отдельных ситуациях могут лишить родительских прав за недобросовестное выполнение своих прямых обязанностей.

Кто контролирует

- Семейное образование - совершенно иная форма обучения, здесь функцию педагогов берут на себя родители, или они нанимают репетиторов по всем или некоторым предметам. Как куратор этого направления, я понимаю, что проблема, действительно, существует. Приятно осознавать, что в этом понимании я не одна, - сказала, обращаясь к членам Общественной палаты, главный специалист комитета образования Гатчинского района Юлия Сандак.

Первый проблемный вопрос – контроль. Информация по аттестации такого ребенка имеется только в том случае, если родители сами захотят ее предоставить в органы местного самоуправления. Не все родители указывают, к какому образовательному учреждению они хотят прикрепить ребенка для проведения аттестации. А раз не указывают – и запрос отправлять некуда.

Многие родители не сообщают и о смене школы. Написали уведомление о переходе на семейное образование, указали школу для промежуточной аттестации, через неделю передумали и прикрепились к другой школе, а повторного уведомления не подали. И неоткуда об этом узнать.

В Гатчинском районе право принять аттестацию по семейной форме имеют все муниципальные школы. Место жительства и прописка в данном случае не имеют значения. Увеличилось количество детей, которые сдают промежуточную аттестацию в дистанционном формате и не в той школе, которая знает ребенка, а где-то подальше от дома. И все чаще выбирают частные школы.

- Когда промежуточную аттестацию проходят в частной школе, а на ОГЭ идут в муниципальные школы, мы видим, чему их научили. На промежуточной аттестации – пятерки и четверки. А там - натянутая тройка, - отмечает Юлия Шестак.

- Как на самом деле проходит промежуточная аттестация, можно только догадываться. Законодательно этот формат не прописан. Чаще родителям проще заплатить и гарантированно пройти аттестацию, чем идти в муниципальную школу, где будут требовать знания, - подтверждает Юлия Сандак.

В законе нет пункта об обязательном прохождении ежегодной промежуточной аттестации для этой категории детей. Все чаще родители принимают такое решение в 1 классе, и, указывая образовательную организацию для прохождения аттестации, предупреждают, что не знают, где окажутся через год. Получается такая картина: ребенок ни одного дня в школе не был, а в 9 классе появится на ОГЭ.

- В реальности родители не отвечают ни за что. Забрал ребенка из школы, и он может вообще не учиться. Потом заплатят за аттестацию - и ребенок получит аттестат, - говорит член Общественной палаты, многодетная мама Юлия Ногина.

- Хорошо, если родители приходят к нам на прием. С десяток родителей мы смогли переубедить. При личном общении сознательные мамы и папы начинают задумываться, с чем им придется столкнуться, готовы ли они к этому, начинают соизмерять свои желания и возможности. Их настораживает, что их дети могут оказаться нигде: ни в базе семейного обучения, ни по очной форме. А это работа для КДН, опеки и других органов, - отмечает Юлия Сандак.

Кому подходит семейное обучение

Семейное обучение подходит, например, детям, которые серьезно занимаются спортом или, например, музыкой, часто ездят на соревнования, участвуют в конкурсах. Много ли таких детей в Гатчинском районе?

- По закону родители не обязаны говорить о причинах перехода на семейное образование. Но из тех, кто обращается к нам лично, можно выявить наиболее частые причины. Что касается ранней профессиональной ориентации, то за почти четыре годы моей работы я помню пять таких детей. Три юные актрисы и пара спортсменов, – сказала Юлия Сандак.

Раннее интеллектуальное развитие ребенка - это тот случай, когда семейное образование - не худший вариант. Такие дети, как правило, проходят за календарный год программы 2-3 классов.

Уход на семейное образование по состоянию здоровья, по мнению участников встречи, причина спорная. Бывает, у родителей нет другого варианта. А с другой стороны – не все из них могут сами справиться с обучением ребенка с ограниченными возможностями здоровья и поведенческими нарушениями. С чем такой ребенок подойдет к 9 классу?

С началом пандемии и текущими событиями в мире одной из причин стал вынужденный долговременный отъезд.

- За месяц на семейное образование ушли 10 человек. Говорят, если получится уехать на ПМЖ, мы вас уведомим, - рассказывает Юлия Сандак.

Родители могут перевести детей на семейное обучение и по другим причинам: образовательные органы не вправе запретить им этого сделать.

- Семейная форма обучения – не плохая. Но когда этим пользуются все, кому лень водить ребенка в школу, у кого по утрам «стресс» - это не дело. По моим наблюдениям, у большинства родителей мотивация одна – нам так проще, а чтобы их не штрафовали, они платят онлайн-школам за аттестацию своего ребенка. И что мы потом получим в обществе? – выразила общее беспокойство членов комиссии многодетная мама Юлия Шестак.

Сколько детей не посещает школу в Гатчинском районе

По данным комитета образования Гатчинского района, на данный момент на семейном образовании находится 394 ребенка, из них 163 прикреплены к частным школам. То есть почти 400 детей, проживающих в Гатчинском районе, не посещают школу. Из них 205 человек получают основное образование.

По поселениям в Гатчине лидирует школа №11. В районе - Вырица, где на семейном образовании находится около 30 детей. Зачастую это приемные или усыновленные дети. Причина – религиозные убеждения.

Статистику и динамику можно проследить с 2019 года: за 4 года - рост в 4 раза. И это только те, кто подал уведомление! На самом деле школу не посещает больше детей.

- База данных детей, обучающихся в семье, формируется, можно сказать, на добровольной основе. Сейчас все носит заявительный характер, - подчеркнула Юлия Сандак.

Когда это хорошо для школы

Плюсы семейного образования для школы проанализировала председатель Общественной палаты Гатчинского района, директор Сусанинской школы Елена Вахрина. Например, если ребенок с девиантным поведением бьет всех подряд или систематически не посещает школу и в итоге не может сдать экзамены; если родители проблемные - зачем их переубеждать? Переведут ребенка на семейное образование - и школа в очередной раз не окажется в черном списке, а значит, не испортит показатели Гатчинского района. Даже если ребенок не сдал ГИА, школе за это ничего не будет, ведь он учился дома.

По-человечески бюджетные школы можно понять, нагрузка там большая. А проведение аттестаций для обучающихся по семейной форме – нагрузка дополнительная. Школам отдана на откуп периодичность промежуточных аттестаций. И бывает, учитель должен провести аттестацию по всем предметам сразу за год – контрольные, диктанты, тесты, сочинения, доклады. А когда в школе 20 «семейников», где на них найти время?! Оплату учителям за эту деятельность государство не назначает. Только в тех школах, где прописано вознаграждение за счет стимулирующих выплат, учитель за проведение аттестации получает деньги. Но в большинстве школ это никак не прописано.

Что делать?

Члены комиссии сделали вывод, что, выбирая семейное обучение, многие дети выходят из-под контроля государства, в том числе за соблюдением их прав на получение образования.

Как отрегулировать на законодательном уровне алгоритм получения семейного образования, чтобы право ребенка на получение образования было соблюдено, а образовательный процесс не превратился в профанацию?

На комиссии был рассмотрен ряд предложений, которые бы стали фильтром для безответственных поступков родителей, и разработали алгоритм дальнейших действий. Так, обсуждалось предложение о создании специальной комиссии, которая будет рассматривать каждую конкретную ситуацию в семье, рекомендацию школы, а затем принимать коллегиальное решение.

По итогам обсуждения общественники решили собрать рабочую группу, подключить юристов и других профессионалов. Для внесения изменений в законодательство обсуждались варианты выхода с этим вопросом на региональный уровень, чтобы коллеги, в свою очередь, обратились на федеральный уровень.

Татьяна Можаева





Фото freepick.com