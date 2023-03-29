Ленобласти нужны профессионалы

В деловой программе приняла участие председатель комитета по труду и занятости населения Ленобласти Алла Астратова.

«Уже долгое время численность безработных в Ленинградской области не превышает 4 тыс. человек. Небольшое количество безработных с одной стороны свидетельствует о благоприятной ситуации с занятостью населения, с другой стороны работодатели испытывают острый дефицит рабочей силы. На данный момент более 2 тысяч предприятий области ищут 41 тысячу работников. Вакансии представлены по более чем тысяче профессий», – отметила она.

Наибольший запрос на специалистов наблюдается в Кингисеппском районе, где открыто более 22 тыс. вакансий, в основном, в строительной отрасли. В сферу медицины требуется 1445 работников, в том числе 508 врачей разной специализации, 57 фармацевтов, 11 фельдшеров, 17 инструкторов по лечебной физкультуре, 415 медицинских сестер разного профиля. В сфере образования ждут на работу 630 специалистов: 267 воспитателей, 363 преподавателя колледжей, университетов, вузов и учителей всех дисциплин в школы, также требуются дефектологи и логопеды.

Много открытых вакансий в Тихвинском районе, где активно наращивает производство вагоностроительный завод и набирает более 1,5 тыс. рабочих специалистов.

Ознакомиться с предложениями по работе в Ленинградской области можно на портале «Работа России» trudvsem.ru, в филиалах Центра занятости населения в любом районе, а также при посещении ярмарок вакансий, регулярно проходящих в регионе