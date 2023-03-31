В области выберут лучшего народного дружинника и дружину за 2022 год

С 4 апреля начинается прием заявок для участия в ежегодных областных конкурсах «Лучшая народная дружина Ленинградской области» и «Лучший народный дружинник Ленинградской области» в 2022 году. До 10 апреля комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области будет принимать заявки от штабов народных дружин районов и городского округа.

К участию приглашаются народные дружины, внесенные в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Ленинградской области.

На заседании также рассматривались вопросы подготовки к страхованию народных дружинников Ленобласти в 2023-2024 годах, организации работы по правовой и специальной подготовке народных дружинников, их привлечению к охране общественного порядка. Своим опытом создания народных дружин и взаимодействия с территориальными органами МВД России поделились представители Гатчинского района.

В соответствии с утвержденным графиком размещения заказов на 2023 год и порядком осуществления личного страхования народных дружинников на период их задействования в мероприятиях по охране общественного порядка на территории области, организована подготовка документации к проведению аукциона в электронной форме на оказание услуг по личному страхованию. Период страхования: с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года. На эти цели из бюджета области выделено более 800 тыс. рублей.

Кроме того, до конца июня совместно с МВД будут разработаны методические рекомендации для народных дружинников, рассмотрена возможность проработки вопросов привлечения к обучению приемам оказания первой помощи и инструктажам преподавателей и медицинских работников.