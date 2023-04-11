Гатчинский район – первый по числу победителей и призёров олимпиады школьников

В Санкт-Петербурге участников церемонии приветствовали председатель областного комитета образования Вероника Реброва и первый проректор по молодежной политике и организации приема Санкт-Петербургского государственного университета Александр Бабич.

- В этом году в олимпиаде приняло участие более 100 тысяч школьников региона. В этом зале собрались лучшие из лучших, которые успешно прошли этапы олимпиады и достойно представили систему образования Ленинградской области. Спасибо вам, вашим учителям, наставникам, и тем, кто помогал на всех этапах справиться с нелегкими олимпиадными заданиями, - поблагодарила собравшихся председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

В этом году 2 282 школьника участвовали в региональном этапе Всероссийской олимпиады. Ребята получили 652 призовых места. Некоторые из них стали победителями и призерами сразу по нескольким предметам.

В рамках церемонии состоялось чествование 35 педагогов-наставников, подготовивших победителей регионального этапа олимпиады, а также образовательных организаций, ученики которых в этом году добились наилучших результатов. Им вручены благодарственные письма губернатора Ленинградской области и грамоты.

Гатчинский район показал самые высокие результаты. В этом году в региональном этапе наш район представили 282 школьника, 96 из них стали призерами и 20 ребят - победителями.

В Гатчине глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим поблагодарила всех участников предметных олимпиад и их наставников:

- Сегодня есть прекрасная возможность каждому из вас сказать огромное спасибо. Низкий поклон учителям за профессионализм и приверженность своему делу. Мы делаем все возможное, чтобы условия в наших образовательных учреждениях становились лучше. Спасибо вам, ребята, за высокие результаты. Гатчинская земля, экономика района ждут вас.

Высокие результаты участия на муниципальном этапе продемонстрировали Гатчинский лицей № 3, Гатчинская школа № 9, Гатчинская гимназия имени К.Д. Ушинского, Гатчинская школа № 2 и Сиверская гимназия.

Председатель Комитета образования Гатчинского муниципального района Наталья Быстрых поздравила школьников и их педагогов-наставников с блестящим выступлением на региональном этапе. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников продлится до конца апреля. Гатчинский район представляют 13 участников, и уже есть первые победы. Призерами заключительного этапа по искусству стали 3 человека: Варвара Сергеева из Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского, Елена Лобановская из Сиверской гимназии и Арина Головкина из Гатчинской школы № 8 «Центр образования».

Андрей Соколов