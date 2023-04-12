Проходную вырицкой фабрики «Узор» сегодня украсил портрет Гагарина

Для гобелена специалисты фабрики «Узор» выбрали знаменитую фотографию – улыбчивый Гагарин с белым голубем в руках.

Интересна история этого фотоснимка, сделанного в мае 1961 года в Болгарии. В Софии Юрия Гагарина встречали толпы восторженных людей. Корреспондент газеты «Комсомольская правда» Павел Барашев вспоминал: «Во время торжественного митинга к Гагарину подбежали пионеры и вручили ему белоснежную голубку. Я даже пикнуть не успел, не то, чтобы на кнопку фотоаппарата нажать. В ту же секунду птица вырвалась из рук космонавта и упорхнула в небо. А ведь какой мог получиться кадр!»

Фотограф очень жалел об этом и буквально заразился идеей сфотографировать космонавта с пернатым символом мира. В тот же день он нашел голубя, сделал несколько дублей - и вышли отличные карточки.

«Как только он взял голубку, я включил камеру и сделал три кадра. Выбрал второй, где космонавт очень нежно держит птицу и широко улыбается», - рассказывал Павел Барашев.

Именно эта фотография стала одной из самых узнаваемых в мире. Её напечатали тысячи газет и журналов по всему свету, а ещё этот портрет отправился в космос. Ему отвели место в российском сегменте Международной космической станции, рядом с портретом конструктора Сергея Королёва.

Напомним, что галерея тканых портретов вырицких мастеров очень обширна. Здесь принимают и индивидуальные заказы.