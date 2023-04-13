Благодатный огонь доставят в Ленинградскую область в Пасхальную ночь

По благословению правящего архиерея, Высокопреосвященнейшего Варсонофия, Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, в Пасхальную ночь с 15 на 16 апреля 2023 года Благодатный огонь из Иерусалимского Храма Гроба Господня будет доставлен в храмы и обители Санкт-Петербургской Митрополии.

Чудо схождения Благодатного огня ежегодно происходит накануне Пасхи и является символом Воскресения Христова для миллионов православных христиан по всему миру.

Доставку Благодатного огня в Россию организует Фонд Андрея Первозванного.

Лампада с Благодатным огнем доставляется в Санкт-Петербург и Ленинградскую область в Пасхальную ночь 16 апреля, депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Сергеем Коняевым, который в течение многих лет обеспечивает это благое дело, а также при содействии Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина и помощи авиакомпании «Россия». В 2023 году эта акция проходит при участии Межрегионального благотворительного общественного Фонда им. Александра Невского.

Ввиду ограничений, связанных с авиасообщением, время доставки Благодатного огня увеличивается. Предполагаемое время прибытия в Санкт-Петербург около 03:00 ночи.

Сразу по прибытии в аэропорт Пулково Благодатный огонь будет доставлен к пасхальному богослужению в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга, которое совершает Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский.

Кроме того, в Пасхальную ночь волонтерами Общественного фонда содействия развитию Ленинградской области, депутатами Законодательного собрания Ленинградской области, светильники с Благодатным огнем будут доставлены по храмам и обителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе: в Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру, Санкт-Петербургский Новодевичий монастырь, Гатчинский кафедральный собор святого апостола Павла и многие другие храмы.

Контактные лица: Директор Фонда фонд содействия развитию Ленинградской области – Коняева Алина Сергеевна +7 911 916 45 48 konyaeva91@gmail.com

Чиченев Сергей Александрович + 7 921 921 15 32 chichenev@n-west.su