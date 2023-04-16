Об истории Пасхи и пасхальных традициях рассказывает фонд Президентской библиотеки

В Библии сказано, что Иисус Христос со своими учениками пришёл в Иерусалим накануне иудейской Пасхи. Возникает вопрос, почему теперь в христианстве связывают Пасху с его воскресением. Ответ на этот вопрос даёт историк Александр Терещенко в книге «Быт русского народа» (1848). Он пишет, что в ветхозаветной церкви Пасха (от еврейского слова песах) обозначает «обход» как напоминание того, что ангел, поразивший смертью египетских первенцев за одну ночь, обошел стороной дома израильские. Истребление первенцев заставило фараона Рамзеса отпустить евреев из рабства под предводительством Моисея в их «обетованную землю», Палестину.

В новозаветной церкви Пасха есть сам Христос, – рассказывает историк. Согласно евангелиям, накануне иудейской Пасхи, отмечаемой в субботу, Христос был распят на кресте, установленном на горе Голгофе. Ученики похоронили его в пещере неподалёку. В ночь с субботы на воскресенье Мария Магдалина и другие женщины пришли в эту пещеру, чтобы, по погребальному обряду смазать тело своего учителя благовониями. Придя туда, они увидели, что от входа в пещеру сдвинут огромный камень, стража в страхе разбежалась, а в самой гробнице никого нет. Тогда им явились два ангела и поведали о божественном Воскресении Христа. Христиане верят, что Иисус принял страдания ради спасения человечества.

В память об этом событии в праздник Воскресения Христова благовестят в полночь, в храмах зажигают повсюду огни и свечи. «Священнослужители облекаются в светлые ризы и „Христос воскрес“ возносится радостно повсюду», – рассказывается в книге «Быт русского народа».

Как 200 лет назад описывалось в упомянутой выше книге, так и теперь приветствование и «христосование» в этот день начинается в алтаре храма между священнослужителями. Затем они выходят с крестом, Евангелием и иконами и становятся в один ряд перед царскими вратами лицом к народу. Священнослужители приветствуют прихожан храма: «Христос воскресе!». Прихожане отвечают: «Воистину воскресе!».

Для празднования Пасхи сначала не было определенного дня, и, поскольку она совпадала с иудейской, решено было отмечать ее в следующее воскресение после Пасхи иудейской или после первого весеннего полнолуния. Такое празднование Пасхи установлено Никейским собором священнослужителей во времена правителя римского государства Константина великого (323 г.).

Пасха никогда не бывает раньше 22 марта (4 апреля) и позже 25 апреля (8 мая). Как рассчитывается этот день, рассказывается, например, в книге «Русская ручная пасхалия» (1836) священника Ивана Скворцова и в специальном издании «Легчайшее руководство для узнания, в каждом из прошедших и будущих годов, числ Пасхи Христовой и переходящих Праздников и Постов…» (1842). Здесь же приводятся таблицы «пасхальных кругов», необходимых при поверке летописей и других древнерусских письменных памятников.

Неизменный атрибут пасхального угощения – крашеные яйца, куличи и пасхи. В Петербурге, Москве и в северной части России к празднику готовят пасху из творога, на ней делают крестные или другие священные изображения. На юге России пасха изготавливается из хлеба — то, что называется здесь пасхою, именуется на севере куличом.

Обычай красить на Пасху яйца имеет в истории глубокие корни. Терещенко пишет, что в Персии в празднование нового солнечного года, 20 марта, жители приветствовали друг друга, угощая окрашенными в разную краску яйцами. У еврейского народа в древние времена был обычай в начале нового года подавать к столу крашеные яйца и одаривать ими своих благодетелей. По словам автора, естествоиспытатель Плиний говорит, что римляне употребляли окрашенные яйца при совершении обрядов и очищении от грехов, а Плутарх объясняет этот обычай так: «Яйцо представляет Творца всей природы, вседействующего и всё в себе заключающего».

В книге «О начале обыкновения употреблять красные яйца во время пасхи» (1826) рассказывается, что предание о том, с чего началось у христиан дарение яиц, сохранилось в Греции. По вознесении Спасителя нашего на небо, святая равноапостольная Мария Магдалина, придя в Рим для проповеди Евангелия, предстала перед императором Тиберием, поднесла ему красное яйцо и, сказав «Христос воскрес», начала перед ним свою проповедь. Тиберий, еще в первый раз услышав от нее о казни Иисуса, позвал Понтия Пилата к суду. «Первенствующие христиане, зная по преданию об этом простосердечном приношении Святой Магдалины начали ему подражать и при воспоминании о Воскресении Христовом дарили друг другу красные яйца. <…> Сей обряд хотя сам по себе и маловажен, показывает христианское простосердечие и служит знаком общей христианской радости при торжественном воспоминании победы над смертию, приобретенном крестною смертью Спасителя и открывшейся в Его славном Воскресении».

«Яйцо, родившись от птицы, не остается тем, чем родилось: оно дает птичке жизнь, сперва внутри себя, а потом производит её на свет» – размышляет этнограф Терещенко. Христиане верят, что Иисус Христос, восстав из мёртвых, дарует жизнь сперва духу, а по «концу времён воскреснет и наше тело». «Для чего же мы дарим друг друга красным яйцом? В воспоминание крови Христа Спасителя, пролитой Им за нас на кресте!» – заключает автор.

Пасхальные дни для христиан – это повод посетить храм, укрепиться в вере, с особой радостью встретиться с близкими. Протоиерей Евгений Аквилонов в брошюре «Воскресение Христово – величайшее торжество нравственного миропорядка» (1910) пишет, что нельзя не верить в безусловное превосходство над всем нравственного закона, единым источником которого является воскресший Христос. «Воскресение Христово необыкновенно повышает трудовую энергию, даёт смысл и указывает цель всей жизни, мирит с её превратностями. Теперь в нашей свободной воле состоит избрание одного из двух, – восклицает автор, – или воспользоваться спасительным средством, или отвергнуть его и, в последнем случае, низринуться в бездну отчаяния».