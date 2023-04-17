В Рождествено на реставрацию поступили новые музейные предметы

В ходе подготовки новой экспозиции Музея Н.А. Римского-Корсакова в Тихвине музейные экспонаты перемещены в реставрационный центр в Рождествено. Там с них удалят загрязнения и следы бытовой реставрации, выполненной до поступления в музей, восполнят недостающие детали.

В этом году Музей Н.А. Римского-Корсакова получил федеральное финансирование в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Средства выделены на техническое оснащение музея: будет приобретено экспозиционное оборудование, необходимое для выставок и экспозиции; фондовое оборудование, которое служит для обеспечения сохранности и хранения музейных предметов. Также музей сделают доступным для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что реставрационный музейный центр в Рождествено недавно был введен в эксплуатацию. Он специализируется на реставрации и хранении культурных ценностей музеев Ленобласти.