Телеканал «ЛенТВ24» (Ленинградская область) запускает «Новое утро»

Вадим Хуланхов, заместитель главного редактора ЛенТВ24 по стратегическому планированию: «Нашей утренней информационной программы долгое время не было в эфире. Этот перерыв специально был сделан для того, чтобы переформатировать и себя перед запуском, и зрителя – после. Мы ставим своей целью максимально увеличить свою аудиторию, да простят нас коллеги других каналов, если им придётся немного «похудеть»».

Информационная программа «Новое утро» призвана задать тон всему дню. Главная задача наших журналистов – дать зрителю максимальный объём информации. Собираясь утром на работу он будет в курсе последних новостей – Ленинградской области, России и мира. Он будет в курсе трендов в моде, знать всё о машинах и кулинарных хитростях, о лучших местах для рыбалки и о том, куда лучше не ходить за грибами. Теперь зрителю не нужно «шерстить» интернет и копаться в толстых справочниках – любая важная и полезная для него информация – в «Новом утре» на “ЛенТВ24”.

Время выхода - по будням с 6:00 до 9:00.