Горячая линия МФЦ ― о догазификации

На вопросы жителей во время прямого эфира 15 мая в 15.00 ответят генеральный директор компании «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин и руководитель областного МФЦ Сергей Есипов.

В МФЦ Ленинградской области предлагается услуга по приему заявок о технологическом присоединении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках программы «Догазификация».

С начала года в МФЦ уже принято 658 заявок на подключение газа к жилым домам, всего же с начала реализации программы по догазификации в регионе в центры «Мои документы» обратилось почти 1500 человек.

Посмотреть предстоящий эфир прямой эфир можно по ссылке на сайте МФЦ. Вопросы можно задать по телефону (812) 775-47-78 (начиная с 15:15), в комментариях к эфиру, соцсетях, чате WhatsApp 8 (931) 303-36-75, а также из Интернет-приемной посредством телемоста из ближайшего подразделения МФЦ.