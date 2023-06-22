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«Роща памяти» пополнилась молодыми дубами

Сотрудники УМВД России по Гатчинскому району, члены их семей и ветераны органов внутренних дел приняли участие в ежегодной Международной акции «Сад памяти».

Рубрики:  Общество

16 июня в «Роще памяти», расположенной в Гатчине на Двинском шоссе, гатчинские полицейские посадили молодые дубы.

Акция «Сад памяти» - это возможность сохранить память о героях войны. В этом году она посвящена 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.