«Роща памяти» пополнилась молодыми дубами
Сотрудники УМВД России по Гатчинскому району, члены их семей и ветераны органов внутренних дел приняли участие в ежегодной Международной акции «Сад памяти».
Рубрики: Общество
16 июня в «Роще памяти», расположенной в Гатчине на Двинском шоссе, гатчинские полицейские посадили молодые дубы.
Акция «Сад памяти» - это возможность сохранить память о героях войны. В этом году она посвящена 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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